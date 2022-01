ŁKS Łódź – Motor Lublin 2:1. Kiepski wynik, ale dobry występ

Lublin: Najpierw urzędnicy chcieli wyciąć dąb. Ale po krytyce zmieniają plany

Do końca kwietnia może się przedłużyć budowa alejki od ul. Berylowej do Onyksowej. Prace nie ruszyły, bo miasto zmienia projekt, żeby ocalić dąb. Pierwotnie urzędnicy chcieli go wyciąć. Teraz wydają pieniądze podatników, by naprawić swój błąd.