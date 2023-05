Motor Lublin w sobotę zagra z Zagłębiem II Lubin

Po 32 kolejkach zespół Goncalo Feio ma na koncie 51 punktów. W poprzedniej kolejce lubelska ekipa bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, dlatego sobotnie spotkanie z ekipą z Lubina będzie dla Motoru niezwykle ważne w kontekście całego sezonu.

Choć Zagłębie zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową to lublinianie nastawiają się na trudne spotkanie i nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów, bo strefa barażowa może im „odjechać” – Najbliższy rywal ma dużą jakość piłkarską. Zagłębie ma jedną z lepszych akademii w Polsce więc posiadają utalentowanych zawodników z potencjałem. Dodatkowo nasz najbliższy rywal w tej rundzie często był wzmacniany zawodnikami z pierwszego zespołu, którzy mają doświadczenie. Jeśli chodzi o ich styl gry to grają bardzo odważnie, potrafią wyjść spod pressingu. Są też powtarzalni w swoim modelu gry, a to pozwoliło nam się dobrze przygotować do tego spotkania tak, by postarać się je wygrać – zapewnia Gocalo Feio, trener Motoru Lublin.

Trener Motoru zapewniał, że jego zespół skupia się na najbliższym spotkaniu, ale na przedmeczowej konferencji prasowej padły także pytania wybiegające o tydzień do przodu. – Po tak dalekiej drodze jaką przeszliśmy nadal jesteśmy poza strefą barażową. Najpierw czeka nas najpierw mecz z Zagłębiem, ale wierzę, że za tydzień po meczu wyjazdowym z Polonią Warszawa nie skończymy sezonu tylko nadal będziemy walczyć o nasze marzenia – zdradza żółto-biało-niebieskich.

Początek sobotniego meczu na Arenie Lublin zaplanowano na godzinę 17.

Jadą na trudny teren

Tak jak Motor w najbliższej kolejce będzie miał atut w postaci własnego boiska tak na ciężki teren wybiera się puławska Wisła. Podopieczni trenera Mariusza Pawlaka na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmują czwarte miejsce, czyli dające prawo gry w barażach o Fortuna I Ligę. Ich najbliższy rywal czyli Znicz Pruszków plasuje się zaledwie jedno miejsce niżej, a przy tym legitymuje się takim samym dorobkiem punktowym. Tym samym w Pruszkowie szykuje się ciekawe spotkanie, bo ten kto zgarnie komplet punktów będzie w zasadzie pewny pozostanie w grze o awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Początek meczu w Pruszkowie zaplanowano na godzinę 20.30