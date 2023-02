Obniżki cen biletów na mecz Motor – Raków nie będzie. Klub z Lublina odpowiada kibicom

Klub z Lublina zrezygnował z biletów ulgowych co najbardziej nie spodobało się kibicom. Dlatego fani postanowili, że podczas zaplanowanego na 1 marca meczu z Rakowem nie będą prowadzili dopingu. Dodatkowo nie będą też promować wydarzenia. W czwartek Motor odpowiedział, że cennik wejściówek się nie zmieni.

– Z żalem, ale i zaskoczeniem przyjęliśmy wpis na stronie http://motorlublin.com/ o zaniechaniu promocji meczu Motor Lublin — Raków Częstochowa w ćwierćfinale Fortuna Puchar Polski oraz nieorganizowaniu dopingu w trakcie wydarzenia, które to miałoby być spowodowane zaproponowanymi cenami biletów wstępu – czytamy w oświadczeniu żółto-biało-niebieskich.

Klub z Lublina zapewnia, że celem jest przyciągnięcie ludzi na stadion i wylicza, ile kosztowały i nadal kosztują karnety na rundę wiosenną, które obejmują także spotkania rozgrywane w ramach Fortuna Pucharu Polski.

– Strategia cenowa nie może być rozpatrywana w odniesieniu do jednego wydarzenia, ale całego sezonu. Naszym celem jest zapełnienie stadionu i zapewnienie dopingu nie tylko na jednym meczu, ale podczas wszystkich spotkań naszej drużyny. Mając na uwadze naszych oddanych Kibiców Motoru, jako Klub zaproponowaliśmy zakup karnetów rundy wiosennej 2022/2023 oraz Pucharu Polski w promocyjnych cenach. Do 6 grudnia 2022 r. karnety normalne można było kupić za jedyne 175 zł, ulgowe za 150 zł, dziecięce za 50 zł. Karnet za bramką kosztował 100 zł. Kolejne promocje cenowe obowiązywały do końca roku. Z szansy zakupu karnetu w promocyjnych cenach skorzystało blisko tysiąc Kibiców – przekonują działacze Motoru.

– Warto podkreślić, że karnety na mecze Motoru były wówczas jednymi z tańszych karnetów na wydarzenia sportowe w Lublinie. Ponadto cena karnetu zawiera już wstęp na wszystkie mecze naszej drużyny na stadionie Arena Lublin w ramach Fortuna Puchar Polski. Obecne ceny karnetów dostępnych w sprzedaży to: Normalny: 250 zł (cena biletu na 1 mecz w karnecie to 28 zł), ulgowy: 200 zł (cena biletu na 1 mecz w karnecie to 22 zł), dziecięcy: 170 zł (cena biletu na 1 mecz w karnecie to 19 zł), sektor za bramką: 170 zł (cena biletu na 1 mecz w karnecie to 19 zł) – informuje drugoligowiec.

Motor wyjaśnia także, dlaczego bilety ulgowe i normalne są w tej samej cenie.

– Mecz w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski jest wyjątkowym wydarzeniem pozwalającym na żywo obejrzeć aktualnego lidera Ekstraklasy w barwach, którego występują m.in. król strzelców i najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu Ivi Lopez oraz wybrany najlepszym bramkarzem ligi Vladan Kovacevic. Ceny biletów nie są przypadkowe tylko adekwatne do rangi wydarzenia i wynikają z konkretnych danych. Nasza decyzja o wprowadzeniu jednej ceny biletu oparta jest o szczegółową analizę sprzedażową, w tym również meczu z Wisłą Kraków, gdzie bilety ulgowe dla dzieci do 13 roku życia i osób powyżej 70 roku życia stanowiły jedynie około 5 procent. wszystkich sprzedanych biletów. Utrzymana została natomiast specjalna oferta na bilety dla grup zorganizowanych t.j. minimum dziesięciorga dzieci do 15 roku życia i ich opiekuna (30 zł dla dziecka, 55 zł dla opiekuna). Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: bilety@motorlublin.eu – czytamy dalej w komunikacie klubu

Drugoligowiec mimo wszystko ma nadzieję, że kibice pojawią się na stadionie i będą dopingowali swój zespół nie tylko podczas starcia w Fortuna Pucharze Polski, ale i meczach ligowych.

Oświadczenie klubu odnośnie do cen biletów na ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski, Motor Lublin – Raków Częstochowa.



Szczegóły 👉🏼 https://t.co/wAs9UY9wvY pic.twitter.com/jtRLI5tl2q — Motor Lublin (@MotorLublin) February 16, 2023

– Rosnące koszty funkcjonowania związane m.in. z inflacją, wyższymi kosztami energii, najmu stadionu i pomieszczeń klubowych dotykają również nasz Klub. Poniesione przez Motor Lublin wydatki są 25 proc. wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Sport i osiąganie dobrych wyników wymagają ciągłych nakładów finansowych. Wszyscy trzymamy kciuki za naszą drużynę, kibicujemy na stadionie. Kupując bilety, gadżety wspieramy ją w drodze do spełnienia naszego wspólnego marzenia o awansie. Przed nami piłkarskie święto jakiego nasz Klub nie przeżywał od ponad 40 lat – ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski, Motor Lublin – Raków Częstochowa. Wierzymy w to, że tym razem też pokażecie jak silni i oddani są Kibice Motoru Lublin, a wasz głośny doping z trybun poniesie drużynę w drodze po historyczny awans do półfinału rozgrywek. Pamiętajmy, że już za tydzień rozpoczynamy ligowe zmagania. Mamy nadzieję, że już od pierwszego gwizdka wszyscy wspólnie będziemy mogli dopingować żółto-biało-niebieskich w drodze po wymarzony i wyczekiwany awans do I ligi. Do zobaczenia na stadionie! – informuje klub z Lublina.