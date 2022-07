Puchar Polski: Motor Lublin, Górnik Łęczna i Chełmianka znają rywali w I rundzie

Arka w tym sezonie jest oczywiście ligowym rywalem Górnika, a do tego jednym z głównych kandydatów do awansu. Zresztą w lecie z Łęcznej do Gdyni przenieśli się Janusz Gol i Bartosz Rymaniak.

Przeciwnik Motoru, czyli Polonia Środa Wielkopolska to trzecioligowiec, który zmagania w grupie drugiej zakończył w poprzednim sezonie na 10 miejscu.

Rekord, czyli rywal Chełmianki uplasował się na czwartej pozycji w grupie trzeciej III ligi. Obie ekipy, podobnie zresztą jak podopieczni Tomasza Złomańczuka do gry o punkty wrócą dopiero w weekend 6/7 sierpnia.

Mecze pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski będą rozgrywane od wtorku do czwartku w dniach: 30 sieprnia-1 września.

PARY I RUNDY FORTUNA PUCHARU POLSKI

Pogoń Siedlce – Chojniczanka Chojnice

Start Jełowa – Zagłębie Lubin

Wieczysta Kraków – Radunia Stężyca

Lechia Dzierżoniów – Piast Gliwice

Lechia Zielona Góra – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy

Pogoń II Szczecin – GKS Katowice

Odra Opole – Jagiellonia Białystok

Resovia – Miedź Legnica

Górnik Polkowice – Sandecja Nowy Sącz

ŁKS Łódź – Stal Mielec

Stomil Olsztyn – Chrobry Głogów

Stal Rzeszów – Korona Kielce

Bałtyk Gdynia – Olimpia Elbląg

ŁKS Łagów – Cracovia

Stal Stalowa Wola – Puszcza Niepołomice

GKS Wikielec – Zagłębie Sosnowiec

Skra Częstochowa – Wisła Płock

Legia II Warszawa – Wisła Kraków

Ruch Wysokie Mazowieckie – Śląsk Wrocław

RKS Radomsko – Radomiak Radom

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Legia Warszawa

KKS 1925 Kalisz – Widzew Łódź

GKS Jastrzębie – Warta Poznań

Polonia Środa Wielkopolska – Motor Lublin

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze

Arka Gdynia – Górnik Łęczna

Rekord Bielsko-Biała – Chełmianka Chełm