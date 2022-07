Snajper z Erytrei w Motorze Lublin

Kahsay urodził się 16 listopada 1994 roku w Erytrei, we wschodniej Afryce. W wieku 15 lat zamieszkał wraz z rodziną w Stanach Zjednoczonych i rozwijał swój talent piłkarski w Cleveland Grover High School, a następnie w Akron Zips – jednej z czołowych piłkarskich drużyn uniwersyteckich w USA. Dobre występy w Ameryce zaowocowały powołaniem do reprezentacji narodowej, w której Ezana zadebiutował we wrześniu 2019 roku.

Po zakończeniu nauki Kahsay grał w półamatorskim klubie Virginia Beach FC, skąd trafił do Europy. Był testowany przez szwedzki BK Forward, ale w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa, nie otrzymał w tym klubie kontraktu. Latem 2020 roku Kahsay pojawił się w Polsce i został piłkarzem czwartoligowej Victorii Żmudź. 12 miesięcy temu przeniósł się natomiast do Chełmianki, gdzie w 31 meczach poprzedniego sezonu zanotował 16 goli i sześć asyst w IV grupie III ligi.

Powyższy wynik dał popularnemu „Idziemu” trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów grupy czwartej. Lepsi byli jedynie: Wojciech Białek (25 bramek) i Adrian Gębalski (19). Nie dziwne więc, że po zakończeniu sezonu zainteresowanie zawodnikiem wykazały kluby z wyższych lig. – Ezana próbuje swoich sił w wyższej lidze i szczerze życzę mu, żeby wszystko poszło po jego myśli. Uważam, że stać go na grę na wyższym poziomie niż trzecia liga – mówił Tomasz Złomańczuk, trener Chełmianki.

Kahsay latem był na testach w pierwszoligowym GKS Tychy, ale wrócił na Lubelszczyznę i rozpoczął treningi z Motorem. Wypadł na tyle dobrze, że drugoligowiec postanowił podpisać z nim kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. – Ezana swoją postawą na zajęciach, a także w sparingach udowodnił, że zasługuje na szansę w Motorze. To piłkarz z nieszablonowymi umiejętnościami, który przekonał nas tym, że potrafi zrobić coś z niczego, na boisku jest go wszędzie pełno, a jego instynkt strzelecki może dać drużynie wiele dobrego w akcjach ofensywnych – mówi o nowym zawodniku trener Stanisław Szpyrka.

Okazję do debiutu w eWinner II lidze w barwach Motoru „Izi” będzie mieć już w najbliższą niedzielę, kiedy wraz z kolegami powalczy o punkty w Krakowie przeciwko tamtejszej Garbarni.