Napięcia w Handlu Międzynarodowym i S&P500: Czy Cisza Przed Burzą Może Być Myląca?

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że choć kolejne działania administracji Trumpa powinny dość gwałtownie potrząsnąć rynkiem, to wcale nie doprowadziły do paniki na giełdach. Największe w historii cła nałożone na produkty sprowadzane z Chin, wynoszące nawet do 245% nie zaszkodziły aż tak gwałtownie spółkom notowanym w Nowym Jorku i w Szanghaju, jakie udostępnia platforma obrotu akcjami. Choć spadki są widoczne, to jak można wywnioskować z powyższego wykresu indeksu S&P500, giełdy na początku zareagowały negatywnie, ale szybko zaczęły odrabiać straty i nie są już daleko poziomu sprzed wprowadzenia ceł. W tym artykule zastanowimy się, jak może przedstawiać się dalej sytuacja na parkietach oraz spróbujemy przewidzieć ruchy cenowe głównych indeksów na podstawie wypowiedzi analityków.

Wpływ ceł na indeksy giełdowe, w tym S&P500

Analitycy zgadzają się, że konsekwencje wprowadzenia taryf celnych dla giełdy mogą być niemałe. Maxim Manturov, Dyrektor ds. Badań Inwestycyjnych we Freedom24 uważa, że: „Trajektoria indeksu S&P 500 pod koniec roku zależy od rozwoju wojny handlowej i reakcji makroekonomicznych, a przewidywany zakres jego wartości do 31 grudnia wynosi od 5200 do 7000 punktów, przy średniej na poziomie 6095 punktów. Indeks spadł od czasu ogłoszenia nowych taryf celnych, co odzwierciedla obawy dotyczące inflacji i erozji zysków, ale jego historyczna odporność wskazuje na możliwość częściowego ożywienia, jeśli wyklarują się czynniki polityczne. Scenariusz bazowy zakłada stłumiony wzrost - powiedzmy 2-3% od obecnych poziomów - napędzany przez sektor o niskim poziomie ryzyka, takie jak opieka zdrowotna i podstawowe towary. Wzrost ten będzie równoważony przez cykliczną słabość branży przemysłu i towarowej. Pełne odzyskanie ostatnich strat (do maksimów sprzed nowych taryf celnych w pobliżu 6150 punktów) wydaje się mało prawdopodobne bez zniesienia tych ceł, lub znacznego ich złagodzenia przez Fed, co na razie nie jest pewne”.

Podobną opinię mają analitycy banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Według niedawno opublikowanej analizy, wprowadzenie wysokich ceł na towary z Chin może spowodować obniżenie zysku na akcję dla spółek z indeksu S&P500 o 2-3%. Dyrektor ds. Strategii w Goldman Sachs David Kostin wyliczył nawet, że każde dodatkowe 5 punktów procentowych ceł może obniżyć zysk na akcję dla spółek z S&P500 o 1%. Oczywiście, w przypadku tak wysokich, motywowanych politycznie ceł jak 245% należy pewnie skorygować tę zależność. Nie zmienia to jednak faktu, że cła są uważane przez analityków jako szkodliwe dla wyników spółek giełdowych i znacznie zwiększają zmienność na rynkach.