Wisła Puławy bez licencji, inauguracja w Kaliszu odwołana

Jak informuje piłkarska centrala, komisja w ogóle nie zajęła się sprawą Dumy Powiśla, która nie złożyła nawet wniosku o odzyskanie licencji.

– Organy Licencyjne PZPN informują jednocześnie, że sprawa licencji Wisły Puławy uprawniającej do udziału w rozgrywkach Betclic 2. ligi nie była procedowana, w związku z brakiem wniosku klubu o jej odwieszenie, co oznacza, że licencja pozostaje zawieszona i klub nie może przystąpić do meczu w ramach rozgrywek Betclic 2. ligi – czytamy w komunikacie.

Wisła w niedzielę miała rozpocząć rundę wiosenną od wyjazdowego meczu w Kaliszu z tamtejszym KKS. Spotkanie nie dojdzie jednak do skutku.

– W związku z powyższym Komunikatem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, informuje, że zaplanowany na 2 marca 2025 r. (niedziela) o godz. 14.00, mecz 20. kolejki rozgrywek Betclic 2. ligi między drużynami KKS 1925 Kalisz i Wisła Puławy nie zostanie rozegrany – informuje PZPN.