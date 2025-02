Wisła Puławy wygrała w Rzeszowie z tamtejszą Stalą

W poprzednim meczu sparingowym z udziałem Wiślaków padło aż dziewięć bramek, ale puławianie przegrali finalnie z trzecioligową Avią Świdnik 4:5. W sobotę podopieczni trenera Macieja Tokarczyka udali się do Rzeszowa na starcie z tamtejszą Stalą, która na ten dzień zaplanowała dwa mecze kontrolne. Przed starciem z Wisłą podopieczni trenera Marka Zuba grali z Sandecją Nowy Sącz i wygrali 2:1, a następnie na starcie z Wisłą zostali desygnowani kolejni zawodnicy, głównie młodzieżowcy.

Sobotni sparing bardzo dobrze zaczął się dla ekipy z Puław. Już w ósmej minucie sędzia podyktował rzut karny dla Wisły, którego na gola zamienił Kamil Kumoch. W kolejnych minutach wynik się nie zmienił i do przerwy minimalnie lepsza była Duma Powiśla. W drugiej połowie arbiter po raz drugi wskazał na 11. metr, ale tym razem na korzyść miejscowych. Do piłki podszedł Artur Gaża i doprowadził do remisu. Ten nie utrzymał się jednak długo, bo cztery minuty później drugiego gola dla puławian strzelił Kacper Szymanek i tym samym ustalił wynik sobotniego spotkania.

– Z pierwszej połowy tego spotkania nie jesteśmy w pełni zadowoleni. W moim odczuciu zbyt biernie pracowaliśmy w obronie, brakowało też właściwego pressingu. W drugiej połowie nasza gra wyglądała już zdecydowanie lepiej. Przed tygodniem w meczu z Avią brakowało nam właściwego zabezpieczenia w momencie kiedy atakowaliśmy, a teraz ten element wyglądał już lepiej – mówi Maciej Tokarczyk, trener Wisły. – W meczu ze Stalą pojawiło się dwóch nowych testowanych zawodników. Pozostali z nich to ta sama grupa, która trenuje z nami od dłuższego czasu. Jesteśmy nimi zainteresowani i czekamy na działania zarządu – dodaje szkoleniowiec puławian.

Po meczu kontrolnym w Rzeszowie przed ekipą z Puław bardzo pracowity tydzień. W środę Wisła zagra z Bronią Radom, a 15 lutego jej rywalem będą rezerwy Korony Kielce.

Stal Rzeszów – Wisła Puławy 1:2 (0:1)

Bramki: Gaża (65-karny) – Kumoch (8-karny), zawodnik testowany (69).

Stal: Raciniewski – Soja, Synoś, Sonntag (76 Kliś), Kukułka – Piotrowski (52 Koczera), Kucharski (67 Tarkowski), Serwiński - Pena, Prokić, Gaża (76 Pukała).

Wisła: Zawodnik testowany (46 Szpaderski) – Gałązka (46 zawodnik testowany IV), Śledzicki, zawodnik testowany II, Waliś (60 zawodnik testowany VI), Kargulewicz (70 Bernard), Manolo (80 R. Cholewa), Kumoch, Stromecki, Koziej (70 Łuczuk), zawodnik testowany III (zawodnik testowany V).