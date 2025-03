W tym roku żółto-niebiescy rozegrali dwa mecze ligowe i oba wygrali. Najpierw uporali się z Unią Tarnów 3:2, a ostatnio skromnie 1:0 ograli Pogoń-Sokół Lubaczów. Korona II na boisku pojawiała się już trzy razy i wywalczyła sześć punktów.

Środowe zawody lepiej rozpoczęli przyjezdni. Już w 11 minucie po akcji: Pawła Ulicznego i Michała Zubera, formalności dopełnił Patryk Małecki, któremu pozostawało jedynie z bliska posłać piłkę do „pustaka”. W kolejnych fragmentach obie ekipy miały swoje szanse, ale wydawało się, że do przerwy zostanie 0:1.

W końcówce pierwszej odsłony Korona II błyskawicznie odwróciła jednak losy meczu. W 42 minucie Michał Pokora wykorzystał rzut karny, podyktowany za zagranie ręką Jakuba Zagórskiego. Minęło kilkadziesiąt sekund i już było 2:1. Tym razem po szybkiej kontrze Shuma Nagamatsu wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

W drugiej połowie świdniczanie długo mieli problemy, żeby sklecić jakąś akcję ofensywną. Mimo kilku sytuacji ekipa z Kielc nie potrafiła za to zamknąć meczu. Aż do 80 minuty. Wówczas Rafał Kursa zablokował strzał jednego z rywali ręką i sędzia po raz drugi wskazał na „wapno”. Tym razem jedenastkę bezbłędnie wykonał Nagamatsu, a to oznaczało, że jest po zawodach.

Avia rzuciła się jeszcze do ataku. Zuber wpakował nawet piłkę do bramki, ale wcześniej boczny arbiter zasygnalizował spalonego. W doliczonym czasie gry Andrij Remeniuk wywalczył karnego, a kontaktowe trafienie zaliczył Małecki. Na więcej nie było już jednak czasu i podopieczni trenera Szaconia musieli się pogodzić z pierwszą, ligową porażką w tym roku.

W sobotę Adrian Paluchowski i spółka znowu zagrają na wyjeździe. Tym razem zmierzą się z Wiślanami Skawina (godz. 13). Z kolei w następną środę odbędą się zaległe derby z Chełmianką (26 marca, godz. 14).

Korona II Kielce – Avia Świdnik 3:2 (2:1)

Bramki: Pokora (42-z karnego), Nagamatsu (43, 80-z karnego) – Małecki (11, 90+4 z karnego).

Avia: Murawski – Dobrzyński, Kursa, Rozmus, Zagórski (77 Gedek), Uliczny (77 Zawadzki), Szczygieł (63 Wójcik), Kalinowski (56 Remeniuk), Małecki, Zuber, Paluchowski (63 Maj).