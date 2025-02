Wójcik przygodę z piłką zaczynał w Stali Mielec. W 2019 roku przeniósł się do akademii Lecha Poznań. W 2022 roku zadebiutował nawet na boiskach II ligi w barwach rezerw „Kolejorza”.

Później związał się umową z Puszczą Niepołomice, ale rozgrywki 23/24 spędził już na wypożyczeniu w Wiązownicy. Na boisku pojawił się 16 razy (11 meczów w pierwszym składzie) i zapisał na swoim koncie jednego gola.

W obecnym sezonie uzbierał 15 występów w Betclic III lidze. Osiem razy zaczynał spotkania w „podstawie”, a trzy zagrał od deski do deski. Ponownie raz wpisał się na listę strzelców. Trzeba dodać, że wychowanek Stali Mielec od dawna był powoływany do różnych reprezentacji młodzieżowych. Ostatni raz zagrał w kadrze do lat 18, we wrześniu 2022 roku.

W tym samym roku był w drużynie do lat 17, która wystąpiła na mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. Wójcik zagrał epizody w meczach z: Bułgarią i Holandią. W ekipie „Pomarańczowych” grał wówczas chociażby Dean Huijsen, obecnie podstawowy zawodnik angielskiego Bournemouth.

Z Avią trenował od dwóch tygodni, występował też w sparingach i można powiedzieć, że z grupy sprawdzanych młodzieżowców wypadł najlepiej. Obie strony szybko doszły do porozumienia i 19-latek oficjalnie jest już zawodnikiem ekipy ze Świdnika.