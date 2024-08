Chełmianka zacznie sezon od wyjazdowego meczu ze Starem Starachowice

W Chełmie pojawiło się w lecie sporo nowych twarzy.

Do drużyny dołączyła młodzież, ale i doświadczeni gracze: Michal Klec (Odra Opole), Piotr Zmorzyński (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Dawid Kasprzyk (Motor Lublin), Jakub Romanowicz (Olimpia Zambrów), Maksymilian Cichocki (Polonia Bytom), Łukasz Sarnowski (Olimpia Elbląg), Michał Jerke (Radomiak Radom), Maksym Kvenster (Broń Radom) czy Fryderyk Misztal (Legia Warszawa).

Ruchy do klubu wyglądają na papierze bardzo obiecująco, ale trzeba wspomnieć o zawodniku, który został w zespole. Chodzi o Bartłomieja Korbeckiego, czyli najlepszego strzelca ligi w poprzednim sezonie Zatrzymanie go w Chełmie, to na pewno duży sukces.

Czy to już koniec transferów? – Okienko jeszcze jest otwarte, więc zawsze coś może się wydarzyć. Na gwałt nikogo jednak już nie szukamy. Nie wykluczam jednak, że coś może się jeszcze pojawić. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało w lidze. Jeżeli ktoś miałby przyjść, to może do środka pola, bo jeżeli kogoś nam brakuje, to może takiej ósemki box to box do rywalizacji. Mamy Michała Kobiałkę i Krystiana Wójcika, ale obaj wracają do zdrowia – wyjaśnia Grzegorz Bonin.

Jakie są najświeższe wieści odnośnie zdrowia tych piłkarzy? Pierwszy jeszcze będzie pauzował około trzech-czterech tygodni. Z kolei popularny „Czoko” wchodzi w coraz mocniejsze treningi. W tym tygodniu ma już grać w kontakcie. Nadal będzie jednak potrzebował trochę czasu. Ostatnio niedostępny był Kasprzyk. Były gracz Motoru Lublin od kilku dni miał już normalnie ćwiczyć z zespołem.

Opiekun Stara Przemysław Cecherz ma do dyspozycji sporo ciekawych piłkarzy. Jedną z nowych twarzy jest chociażby Dominik Cheba, który ostatnie lata spędził w Wiśle Puławy. W zespole są też: Sławomir Duda, Szymon Stanisławski, Adrian Szynka czy Włodzimierz Puton. Czego po pierwszym rywalu spodziewają się piłkarze z Chełma?

– Każdy rywal będzie ciężki, chyba z 15 drużyn może myśleć o miejscu w czołówce. Star ma za sobą bardzo dobry sezon. Mimo, że byli beniaminkiem są mocni kadrowo. Z każdym trzeba będzie walczyć i wierzyć w trzy punkty. Z takim nastawieniem pojedziemy na pierwsze spotkanie. Mamy nadzieję, że okres przygotowawczy przełożymy na ligę, bo w sparingach szło nam nieźle. Wiadomo, że to tylko sparingi, ale lepiej je wygrywać niż przegrywać, liga zawsze jest jednak najważniejsza – zapowiada trener Bonin.