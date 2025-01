Lewart Lubartów wygrał sparing z Huraganem. Trzy gole i pięciu testowanych

Od początku spotkania to gospodarze mieli przewagę, a do tego kilka sytuacji. Wynik otworzyli jednak dopiero w końcówce pierwszej odsłony.

Po zagraniu ręką jednego z rywali sędzia wskazał na „wapno”, a doskonałej sytuacji nie zmarnował Paweł Myśliwiecki. W drugiej połowie na boisku pojawiła się nowa jedenastka, w tym klubowi juniorzy: Szymon Kunaszyk i Bartosz Hanuszek.

Chociaż to tylko sparing, to na pewno zawody z Huraganem na dłużej zapamięta ten drugi, który ustrzelił dublet, a Lewart wygrał ostatecznie 3:0. Trener Stefański przyglądał się piątce testowanych zawodników, a jednym z nich był Jakub Knap z Chełmianki. Zabrakło za to Łukasza Najdy, który wraca po kontuzji oraz chorego Sebastiana Plesza. Tomasz Tymosiak w najbliższym czasie powinien zostać za to piłkarzem Świdniczanki.

– Nie jestem tak do końca zadowolony z tego spotkania – mówi Wojciech Stefański. – To był jednak pierwszy sparing, dlatego wiele rzeczy musimy jeszcze wypracować. Zadowalające jest to, że widać dużą ambicję u chłopaków, a drużyna wykonała kawał dobrej roboty. Z tego, co ćwiczyliśmy były już bardzo dobre momenty, ale ciągle wiele rzeczy jest do poprawy – przyznaje szkoleniowiec.

A jak ocenia juniorów, którzy dostali szansę w sobotę? – Trenują z nami od początku przygotowań i cały czas im się przyglądamy. Wiadomo, że Bartek zdobył dwa gole, więc pokazał się z dobrej strony. Mam nadzieję, że to dla chłopaków będzie taki kop motywacyjny. Daleka droga przed nimi, ale jak będą konsekwentni, to mają szansę grać w piłkę – dodaje trener Stefański.

Jego podopieczni na następną sobotę mają zaplanowane dwa mecze. Najpierw o godz. 12 zmierzą się w Biłgoraju z tamtejszą Ładą 1945. Z kolei o godz. 18 w Lubartowie zagrają z Lublinianką.

Lewart Lubartów – Huragan Międzyrzec Podlaski 3:0 (1:0)

Bramki: Myśliwiecki (43-z karnego), Hanuszek (49, 68).

Lewart: Podleśny – Drozd, Niewęgłowski, zawodnik testowany I, Gęca, Wolski, zawodnik testowany II, zawodnik testowany III, Kompanicki, Knap, Myśliwiecki. II połowa: Belka – Gede, Chyła, zawodnik testowany IV, Kunaszyk, Wójcik, Hanuszek, Zieliński, Nojszewski, Paluch, Żelisko.