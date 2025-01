W sumie trener Stefański sprawdził pięciu testowanych piłkarzy. Jednym z nich jest Jakub Knap z Chełmianki, który od początku uczestniczy w przygotowaniach zespołu.

23-latek przed dwa sezony zdobył dla biało-zielonych 12 goli, ale w obecnych rozgrywkach nie pojawił się na boisku. Lewart jest zdecydowany na pozyskanie napastnika, ale pozostaje jeszcze kwestia dogadania się między klubami.

Ile w sumie będzie transferów w zimie? – Oficjalnie jeszcze nikogo nie pozyskaliśmy, ale można powiedzieć, że jesteśmy blisko. Myślę, że dołączy do nas czterech-pięciu chłopaków – dodaje trener Stefański.

A jak ocenia sobotnie sparingi? – Oba były ciężkie, bo mierzyliśmy się z czołowymi drużynami czwartej ligi. My podzieliliśmy się na dwa równe zespoły, bo cały czas toczy się rywalizacja o miejsce w składzie. Większość zawodników zagrała po 90 minut i to był dla nas priorytet, jeżeli chodzi o przygotowanie. Ogólnie mogę powiedzieć, że wiele rzeczy zaczyna już działać, ale ciągle jest dużo do poprawy. Chcemy jak najlepiej się przygotować i ciężko pracujemy. Chcemy też, aby ta fizyczność zespołu poszła w górę – wyjaśnia opiekun ekipy z Lubartowa.

W najbliższą sobotę Paweł Myśliwiecki i spółka sprawdzą się na tle ligowego rywala. Z Chełmianką zagrają w Chełmie o godz. 11.

Łada 1945 Biłgoraj – Lewart Lubartów 1:2 (1:1)

Bramki: Kogut (31) – Kompanicki (11-z karnego), zawodnik testowany (77).

Łada: Wójcicki (46 zawodnik testowany II) – Giletycz (60 Volkodav), zawodnik testowany I (46 Kuliński), Chmura (46 Błajda), Goncharevich (46 Małek, 75 Kutryn), Janchuk (46 zawodnik testowany III), Poleszak (46 Szmit), Czułowski (65 Poleszak), Wojtyło (60 Dziuba), Kogut (75 Dorosz), Białek (46 Okoń).

Lewart: Belka – Gede, Niewęgłowski, zawodnik testowany I, Gęca, Wolski, Nojszewski, Kompanicki, Aftyka, zawodnik testowany II, zawodnik testowany III oraz Kaliński, Socha, Stępień.

Lewart Lubartów – Lublinianka Lublin1:0 (1:0)

Bramk: Myśliwiecki (3-z karnego).

Lewart: Podleśny – Drozd, Chyła, zawodnik testowany I, Kunaszyk, Wójcik, Myśliwiecki, Zieliński, Socha (54 Stępień), Żelisko, zawodnik testowany II.

Lublinianka: Ciołek – Misztal, Kanarek, Bednara, Niegowski, Knapp, Jagodziński, Świeboda, Koneczny, Milcz, Pacek oraz Furman, Kołacz, J. Wadowski, K. Wadowski, Czułowski, Tomczak, zawodnik testowany, Juszka.