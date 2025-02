Młodzieżowiec w tym sezonie nie pograł za wiele. Uzbierał dziewięć ligowych występów, za każdym razem w roli zmiennika i w sumie przebywał na boisku jedynie około 160 minut. Mimo to zdołał raz wpisać się na listę strzelców.

W poprzednich rozgrywkach zaliczył 22 mecze, ale również najczęściej bardzo krótkie. W „podstawie” wychodził tylko cztery razy.

Od początku przygotowań ćwiczył w Świdniku i szybko wpadł w oko trenerowi Łukaszowi Giereszowi, który był przekonany do pozyskania młodego atakującego. – Mam nadzieję, że na dniach dopniemy już szczegóły umów i pojawi się u nas trzech nowych zawodników. Etap selekcji już tak naprawdę zakończyliśmy, teraz pozostaje ostatecznie dogadać się z klubami. Jestem optymistą i liczę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić kolejnych, nowych zawodników – mówił nam niedawno Łukasz Gieresz, szkoleniowiec Świdniczanki.

We wtorek Chełmianka potwierdziła, że Konojacki tymczasowo, do końca sezonu 24/25 przeniesie się do „Świdni”. Z drużyną biało-zielonych ostatnio pożegnał się również Karol Pendel.

Obrońca, który grał jedynie w rezerwach został zawodnikiem czwartoligowych Orląt Spomlek Radzyń Podlaski. Wcześniej z drużyną trenera Grzegorza Bonina rozstał się Dominik Stępień (Mławianka Mława), a wkrótce piłkarzem Lewartu Lubartów powinien zostać Jakub Knap. Do ekipy z Chełma dołączył za to Karol Sałamaj (Wisła II Kraków).