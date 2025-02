Świdniczanka na remis z Mazovią. W przyszłym tygodniu kolejne transfery?

Oba zespoły umówiły się, że mecz potrwa 120 minut. Do przerwy 2:1 prowadzili gospodarze, ale „Świdnia” zakończyła zawody pozytywnym wynikiem 2:2.

Gole dla przyjezdnych strzelali: Jakub Szymala i Bartosz Bayer. Po raz kolejny w drużynie pojawiło się kilku testowanych zawodników, w tym: Oliwier Konojacki z Chełmianki i skrzydłowy z Nigerii. Obaj wkrótce powinni oficjalnie dołączyć do drużyny trenera Gieresza.

A jak szkoleniowiec ocenia sobotni sparing? – Na pewno zrealizowaliśmy cele, które sobie założyliśmy. Mam na myśli przede wszystkim ten motoryczny. W większości chłopaki zagrali po 60 minut, a niektórzy 90. To był naprawdę wartościowy sparing z bardzo jakościową drużyną, jeżeli chodzi o grę piłką. Mazovia ma naprawdę dużo doświadczonych graczy. Ogólnie to był bardzo pozytywny wyjazd – cieszy się opiekun ekipy ze Świdnika.

I potwierdza, że kolejne ruchy kadrowe do klubu są przesądzone. – Mam nadzieję, że na dniach dopniemy już szczegóły umów i pojawi się u nas trzech nowych zawodników. Etap selekcji już tak naprawdę zakończyliśmy, teraz pozostaje ostatecznie dogadać się z klubami. Jestem optymistą i liczę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić kolejnych, nowych zawodników – wyjaśnia trener Gieresz.

Do tej pory jego drużynę wzmocnili: Tomasz Tymosiak (Lewart Lubartów) oraz Dominik Ptaszyński, który wraca do „Świdni” po pobycie w Niemczech. – W kategorii wzmocnień ja uznaję jeszcze powrót do pełni zdrowia Michała Koźlika. Coraz lepiej wyglądają również: Mikołaj Nawrocki i Miłosz Kutyła. Nie chcemy wpuszczać ich do gry za szybko, ale trenują już na pełnych obrotach i myślę, że będą do mojej dyspozycji na pierwszy mecz ligowy w rundzie wiosennej – dodaje opiekun Świdniczanki.

W następną sobotę Michał Paluch i spółka zmierzą się w Białej Podlaskiej z tamtejszym Podlasiem. Spotkanie zaplanowano na godz. 12.

Mazovia Mińsk Mazowiecki – Świdniczanka Świdnik 2:2 (2:1)

Bramki: Jurczak, Jankowski – Szymala, Bayer.

Mazovia: Ostrowski – Gładysz, Weremko, Jurczak, Masłowski, Kuczałek, Parobczyk, Wrzesiński, Gilant, Zych, Jankowski oraz Rosiak – Malesa, Abelski, Novikov, Janota, Świątek, Kozłowski, Więdłocha, Zatorski (Krashnevskyi), Różański, Podpora.

Świdniczanka: Socha – Bartoszek, Koźlik, Ptaszyński, Szymala, Bayer, Sikora, Tymosiak, Paluch, Kosior, zawodnik testowany oraz Krupa, Futa, Figiel, Brzozowski, Ziętek i dwóch zawodników testowanych.