DKS Gaudium Zamość i Kłos Chełm najlepsze w eliminacjach Piłkarskich Turniejów Wolności

Niemiła niespodzianka. Baseny w Lublinie będą otwarte krócej, a bilety podrożeją

Lublin ogranicza godziny otwarcia miejskich basenów. Ich zarządca wyjaśnia to drastycznym wzrostem kosztów, zwłaszcza cen energii elektrycznej. Szykuje się także do podniesienia cen biletów wstępu do swoich obiektów.