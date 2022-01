Książka „100 Klubów na 100-lecie LZPN” uświetni jubileusz 100 lat Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

– Muszę przyznać, że zainteresowanie jubileuszowym wydawnictwem ze strony klubów jest duże. Pomimo tego, że informacja o planowanej publikacji trafiła „w teren” akurat w okresie świąteczno-noworocznym odzew był niemal natychmiastowy. Z zaplanowanych 100 miejsc do obsadzenia zostało już tylko raptem kilkanaście. Więc kto jeszcze nie dokonał zgłoszenia ma na to już niewiele czasu. Na liście uczestników są niemal wszystkie, najwyżej klasyfikowane kluby województwa lubelskiego, takie jak Górnik Łęczna, Motor Lublin, Wisła Puławy czy Chełmianka. Oczywiście nie zabraknie najbardziej zasłużonych, takich jak chociażby mająca 100-letnią historię Lublinianka czy Ruch Izbica, który identyczny jubileusz będzie obchodził za cztery lata. Obok tych „największych” znajdą się także kluby z najniższych klas rozgrywkowych, takich jak chociażby przedstawiciele zamojskiej klasy B: Huragan Chmielek, Rakovia Rakówka czy Perła Deszkowice. Do publikacji zostały także zgłoszone kluby już nieistniejące, które wciąż „żyją” w sercach ich kibiców. Na kartach „100 Klubów na 100-lecie LZPN” na pewno będzie można przeczytać o Ludowym Klubie Sportowym Błękitni Suchodoły czy Prywatnym Klubie Kowalskiego Prywaciarz Tomaszów Lubelski – przyznaje pomysłodawca przedsięwzięcia Jacek Kosierb, znany w środowisku animator piłki nożnej amatorskiej, organizator wielu imprez, w tym od ponad 20 lat ligi futsalu w Świdniku, spiker stadionowy oraz prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu.

To nie pierwsza książka, której napisania podejmuje się Jacek Kosierb. W swoim dorobku posiada pięć monografii piłkarskich wydanych w latach 2012-2021. Od 2015 roku jest czynnym zawodnikiem Reprezentacji Polskich Pisarzy w piłce nożnej. W koszulce z Orłem na piersi rozegrał 76 meczów zdobywając w nich 5 bramek. – Zdecydowana większość klubów sportowych, gdzie funkcjonuje sekcja piłki nożnej, pomimo nawet kilkudziesięciu lat działalności, nie posiada swojej monografii. Uczestnicząc w tym projekcie każdy zainteresowany klub będzie miał chociażby jej namiastkę, która składa się także na historię Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Publikacja będzie doskonałą okazją do pokazania osób najbardziej zasłużonych w działalności: zawodnicy, trenerzy, działacze oraz opisania największych wydarzeń czy sukcesów sportowych ze swojej, często bardzo bogatej, ale nigdzie nie udokumentowanej klubowej historii. Bardzo gorąco zachęcam kluby do wzięcia udziału w tym prestiżowym projekcie, który jest realizowany pod moim honorowym patronatem – dodaje prezes LZPN Zbigniew Bartnik.

Do końca stycznia zainteresowane kluby mogą się jeszcze zgłaszać do autora publikacji pod numerem telefonu: 601 413 856 lub na e-mail: jacekkosierb@interia.pl Na facebooku działa specjalna strona „100 Klubów na 100-lecie LZPN”, na której pojawiają się treści związane z pracami nad publikacją. Kalendarium wydawnicze w kolejnym etapie zakłada zbieranie materiałów niezbędnych do przygotowania treści merytorycznych o każdym ze zgłoszonych klubów. Druk publikacji ma mieć miejsce na przełomie października i listopada tego roku. Na listopad bowiem przewidywana jest Jubileuszowa Gala 100-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, na której publikacja zostanie oficjalnie zaprezentowana.