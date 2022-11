Mundial 2022: Portugalia – Urugwaj 2:0. Awans bez żadnych problemów

To miał być hit na zakończenie poniedziałkowych starć na mundialu. W obu drużynach bowiem aż roi się od znanych nazwisk, choć nie ma co ukrywać, szczególnie w Urugwaju kilka jest już lekko przebrzmiałych. Pierwsza połowa? Jak to już często bywało w Katarze bez większych rewelacji, a co za tym idzie i bez goli.

Po przerwie zanim kibice zobaczyli bramki doszło do incydentu z kibicem. Mężczyzna z tęczową flagą przeprowadził rajd po murawie, który szybko jednak został przerwany. Później już na boisku działo się zdecydowanie więcej ciekawego. W 54 minucie po doskonałej wrzutce Bruno Fernandesa piłkę głową usiłował trącić Cristino Ronaldo i piłka wpadła do siatki. Choć największą radość po bramce prezentował CR7 to ostatecznie została ona przyznana Fernandesowi, bo powtórki pokazały, że Ronaldo nie dotknął piłki, a jedynie zmylił bramkarza Urugwaju.

W kolejnych minutach wynik długo się nie zmieniał. Dopiero w doliczonym czasie gry Joe Jimenez zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a sędzia po obejrzeniu sytuacji na VAR podyktował jedenastkę. Tę wykorzystał pewnie Fernandes i ustalił wynik spotkania i zapewniając zarazem Portugalczykom awans do 1/8 finału.

Przed ostatnią kolejką podopieczni Fernando Santosa zajumują pierwsze miejsce w grupie H z sześcioma punktami na koncie. Ich rywalem będzie teraz mająca jeszcze szansę na awans Korea Południowa. Z kolei Urugwaj zmierzy się z Ghaną. Jeśli Korea nie pokona Portugalii to drużyna z Ameryki Południowej pokonując Czarne Gwiazdy zdoła awansować z grupy.

Portugalia – Urugwaj 2:0 (0:0)

Bramki: B. Fernandes (54, 90-karny).

Portugalia: D. Costa – Pepe, R. Dias, N. Mendes (42 Guerreiro), Cancelo – B. Silva, William (83 Palhinha), R. Neves (69 R. Leao) – Ronaldo (83 G. Ramos), B. Fernandes, J. Felix (83 M. Nunes 83).

Urugwaj: Rochet – J Gimenez, Godin (62 Pellistri), Varela, Olivera (86 Vina), Coates - Vecino (62 de Arrascaeta), Bentancur, F. Valverde – D. Nunez (72 M. Gomez 72), Cavani (73 L.Suarez).