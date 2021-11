Przez bajki po miłość do piłki. Wyjątkowe zajęcia dla dziewczynek

Chodzi o projekt UEFA, która wspólnie z firmą Disney oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej proponuje innowacyjne podejście wprowadzając dziewczynki do gry w piłkę nożną poprzez zabawę i opowiadane historie. W ramach projektu w Polsce powstało 30 ośrodków, a na mapie znalazł się także Lublin. Specjalnie przeszkolona kadra poprowadzi zajęcia, których scenariusze oparte są na filmach Disneya. W każdym z ośrodków co pół roku nowa grupa dziewczynek weźmie udział w bloku składającym się z 10 sesji treningowych.

Celem projektu jest zachęcenie do uprawiania piłki nożnej poprzez środowisko stworzone specjalnie dla nich, a także skoncentrowanie na zabawie, przyjaźni i aktywności fizycznej. W programie mogą wziąć udział dziewczynki wieku od pięciu do ośmiu lat, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach piłkarskich oraz nie należą do żadnego klubu piłkarskiego.

Do tej pory przeprowadzono dwa bloki szkoleniowe, którego motywem przewodnim była bajka „Iniemamocni 2”. Tym razem dziewczynki do świata sportu będą wprowadzane w rytmie bajki „Kraina Lodu 2”. Zajęcia będą prowadzone przez kadrę trenerską KKP Unia Lublin, a udział w nich jest bezpłatny. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 15 listopada o godzinie 17 w Sali gimnastycznej SP 27 przy ul. Kresowej (wejście do szkoły od strony placu zabaw). Kolejne zajęcia zaplanowane są na: 22 listopada, 29 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia, 3 stycznia 2022, 10 stycznia, 17 stycznia, 24 stycznia. Jedyną formalnością jaką przed zajęciami muszą dopełnić rodzice jest wypełnienie formularza zgody, który znajduje się w poniższym linku

https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/MWY7MDA_/a36728a3c6e42d202bb4ecdaf65fd5c8.pdf

Wszelkie informacje na temat dodatkowych pytań udziela Katarzyna Knap (KKP Unia Lublin) pod numerem telefonu 728 953 059.