Trwa rywalizacja w Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Lidze Orlikowej

W Grupie „Open” najciekawiej było w meczu Hazardzistów ESV Żubry z Budowlańcami LSW. Do przerwy lepsi o jednego gola byli „budowlani”. Oba zespoły miały okazje do zmiany wyniku. Między innymi kapitan Damian Lipiński trafił w spojenie słupka z poprzeczką. Po drugiej stronie Grzegorz Kutrzepa obił słupek, podobnie jak Rafał Tabuła. Po przerwie do remisu doprowadził Michał Jabrzyński, a szalę wygranej na stronę Hazardzistów przechylił Kutrzeba.

Piekarze Adampol Team po jednostronnym spotkaniu rozbili Uczniów FC Wahadłowi aż 10:1. Pięć goli strzelił Paweł Szyjduk, a hat-tricka jego brat Marcin. Honor „wahadłowych” uratował Maciej Partyka. Popis umiejętności strzeleckich zaprezentował Bartłomiej Barwiak z Handlowców Creatio Team. Jego drużyna wygrała ze Sportowcami Team 7:4.

W Grupie „35+” dwa mecze rozegrała Służba Liturgiczna. W pierwszym zmierzyła się z ekipą Prezesi FC ulegając 0:2.W drugim została rozbita przez faworyta Awiatorzy PZL Świdnik (0:11). Cztery bramki dla obrońców tytułu zdobył Kamil Cieśla, a hat-tricki zaliczyli Jacek Kochalski i Marcin Bijas.

Rozgrywki Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Ligi Orlikowej (PABLO) prowadzi towarzyszenie Manufaktura Futbolu. Honorowym patronatem objął burmistrz Świdnika Waldemar Jakson. Finansowane są ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik. Oficjalnym partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 5, czyli gospodarz orlika, na którym do końca czerwca będzie trwała rywalizacja. Patronat medialny sprawuje Dziennik Wschodni. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl

Wyniki: Grupa „Open”: Handlowcy Creatio Team – Sportowcy Team 7:4 * Hazardziści ESV Żubry – Budowlańcy LSW 2:1 * Piekarze Adampol Team – Uczniowie FC Wahadłowi 10:1 * Mechanicy Zdunek Service – Golfiarze LKS 2:2.

Grupa „Open”:

Piekarze Adampol Team 2 6 14-1 Hazardziści ESV Żubry 2 6 9-1

3. Handlowcy Creatio Team 2 6 10-4

Handlarze KS Albatros 2 4 11-0 Budowlańcy LSW 2 3 4-2 Monterzy KS Kolonia 2 3 6-13 Mechanicy Zdunek Service 2 2 4-4 Browarnicy FC 2 1 0-3 Golfiarze LKS 2 1 2-9 Uczniowie FC Wahadłowi 2 1 3-12 Sportowcy Team 2 0 6-13 Pocztowcy Kos-Wit 2 0 0-7

Grupa „35+”: Służba Liturgiczna – Prezesi FC 0:2 * Awiatorzy PZL Świdnik – Służba Liturgiczna 11:0.

Grupa „35+”: