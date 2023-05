XXIII edycja Pucharu Tymbarku. Wojewódzkie finały odbędą się w Międzyrzeczu Podlaskim

Ruszyły finały regionalne XXIII edycji Pucharu Tymbarku. W województwie lubelskim o awans do finału ogólnopolskiego zagra ponad 1000 młodych piłkarzy i piłkarek. Na stadionie MOSiR-u przy ul. Podlaskiej 3 w Międzyrzecu Podlaskim czeka uczestników niezwykła, sportowa przygoda, w trakcie której będą mogli zmierzyć się z rówieśnikami na boisku, ale też spędzić czas na zabawie dzięki atrakcjom przygotowanym przez organizatorów.

W tegorocznych finałach województwa lubelskiego wezmą udział 144 drużyny. Zawody potrwają dwa dni: 18 maja zaprezentują się zespoły z kategorii U-8 i U-12 dziewczynek, a 19 maja zagrają drużyny z kategorii U-10 oraz chłopcy z najstarszych roczników. – Wydarzenie to spora dawka emocji dla wszystkich uczestników. Na finał przyjeżdżają uczniowie z najdalszych zakątków regionu. Na uwagę zasługują drużyny z powiatu zamojskiego, z miejscowości Kaczurki, które są z Pucharem Tymbarku od samego początku. Raz udało im się nawet zwyciężyć w finałach ogólnopolskich, za co w nagrodę dzieci miały okazję odwiedzić w Niemczech stadion klubu HSV Hamburg. To nie jedyni zwycięzcy Pucharu Tymbarku z naszego województwa. W 2011 roku dziewczynki z Opola Lubelskiego rozegrały spektakularny finał, którego wynik przesądziły dopiero rzuty karne – przekazuje Anatol Obuch, koordynator wojewódzki Pucharu Tymbarku w województwie lubelskim.

W poprzednich latach w regionalnym finale Pucharu Tymbarku w województwie lubelskim udział brało wiele zawodniczek, które dziś z powodzeniem prowadzą profesjonalne kariery. To między innymi Klaudia Lefeld i Amelia Zagozdon, obecnie grające w Górniku Łęczna, Aleksandra Drąg z GKS Katowice czy Agnieszka Jędrzejowicz, która niedawno przeniosła się do słoweńskiego klubu Olimpija Ljubljana.

Organizatorzy finału wojewódzkiego w Międzyrzecu Podlaskim zadbali o dodatkowe atrakcje także poza boiskiem. Zaplanowano konkurs rzutów karnych i żonglerki, obok boisk stanie fotobudka i strefa gastronomiczna, a dzieciom towarzyszyć będzie przez dwa dni rozgrywek maskotka Pucharu Tymbarku, Kubuś. Ciekawostką będą również pokazy prowadzone przez utytułowanych zawodników teqball, zyskującej na popularności dyscypliny sportowej będącej połączeniem tenisa stołowego i piłki nożnej. Przed uczestnikami Pucharu Tymbarku zaprezentują się Alicja Bartnicka, brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2022 w kategorii mikst i wielokrotna mistrzyni Polski, a także Adrian Duszak, zdobywca 20 medali mistrzostw krajowych i świata.

Harmonogram finałów wojewódzkich: 17-19 maja – wielkopolskie * 18-19 maja – warmińsko-mazurskie, lubelskie * 22-24 maja – dolnośląskie, mazowieckie * 22-23 maja – podlaskie * 25-27 maja – łódzkie

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie www.zpodworkanastadion.pl.