Rusza nowy sezon w Hummel IV lidze. Świdniczanka znowu faworytem

Nowe rozgrywki rozpoczną się od spotkania przy Al. Zygmuntowskich. W sobotę o godz. 11 Motor II podejmie właśnie Świdniczankę, czyli głównego kandydata do awansu. Co ciekawe, piłkarze „Świdni” poprzedni sezon kończyli meczem na tym stadionie. Wygrali wówczas z rezerwami żółto-biało-niebieskich 2:0.

– Gramy o awans, jak wszyscy – uśmiecha się trener Gieresz. – Słowo faworyt przyległo już do Świdniczanki. Na pewno będziemy się starali o jak najlepszy wynik. Kadrowo wszystko jest dokładnie tak, jak chcieliśmy. Wiadomo, że w lecie przygotowania są krótkie, ale w tej grupie pracujemy już od dłuższego czasu, bo transfery były dopięte wcześniej. Czas na pewno będzie działał na naszą korzyść – zapewnia szkoleniowiec ekipy ze Świdnika.

W jego drużynie nie ma już chociażby: Radosława Kursy, Jarosława Milcza, Sebastiana Orzędowskiego, Adriana Szczerby, Jakuba Cielebąka, Piotra Packa, Rafała Stępnia, czy Przemysława Żmudy. Chociaż ten ostatni w klubie zostaje, ale w nowej roli - kierownika. W kadrze pojawili się za to: Paweł Socha, Dominik Ptaszyński, Dawid Skoczylas, Przemysław Kanarek, czołowi strzelcy poprzednich rozgrywek: Jakub Pryliński i Łukasz Strug, a także młodzieżowcy: Jakub Sobstyl, Miłosz Kutyła oraz Maciej Łopuszyński.

Jest sporo zawodników z doświadczeniem z dużo wyższych klas rozgrywkowych, a do tego młodzieży, która w poprzednim sezonie pokazała się z dobrej strony. A trzeba pamiętać, że ciągle trener Gieresz ma też do dyspozycji: Michała Zubera i Mateusza Pielacha.

Czego szkoleniowiec spodziewa się po pierwszym rywalu? – Na pewno ciężkiej przeprawy. Motor II też przeszedł przebudowę, ale pewnie na boisku pojawią się też zawodnicy z pierwszego zespołu. Zanosi się na ciekawe widowisko. U nas jest jeszcze kilka znaków zapytania odnośnie podstawowego składu. Wszyscy są do dyspozycji, ale na niektórych pozycjach rywalizacja będzie chyba trwała do ostatniego, piątkowego treningu – wyjaśnia trener Gieresz.

A kto jeszcze będzie się liczył w walce o III ligę? – Uważam, że ten sezon będzie zupełnie inny, niż ostatnie z tymi podziałami na grupy. Od samego początku wszyscy będą chcieli przede wszystkim zapewnić sobie utrzymanie. Czeka nas kolejna reorganizacja rozgrywek, więc o ligowy byt będzie trudniej. Spodziewam się bardzo wyrównanej ligi, a mówienie w tym momencie o faworytach, to wróżenie z fusów – dodaje opiekun „Świdni”.

Stal Kraśnik też w gronie faworytów

Wydaje się jednak, że kandydatem numer dwa jest Stal Kraśnik. Niebiesko-żółci mają nowego trenera Daniela Szewca i kilku nowych zawodników, jak: Paweł Zięba, Adrian Wójcicki, czy Kamil Król. A w drużynie zostali również: Jakub Zieliński, Jakub Gajewski, Damian Pietroń oraz Filip Drozd.

– Jestem zadowolony z naszej kadry, która jest oparta na chłopakach z Kraśnika i okolic. Mamy ciekawą mieszankę rutyny i młodości. W sparingach wyniki były różne, ale wszystko podczas przygotowań przebiegało zgodnie z planem. Wierzę w ten zespół i jestem dobrej myśli przed startem sezonu – mówi Daniel Szewc.

A o co zagra jego zespół? – Wiadomo, że chciałoby się wygrywać, jak najczęściej. Na pewno będziemy grali o trzy punkty w każdym meczu. Chcemy też pokazywać widowiskową i ofensywną grę. Liczymy, że będziemy mocnym zespołem w tej lidze, ale chcemy nie tylko punktować, ale przy okazji wprowadzać też do seniorów kolejnych, młodych zawodników – dodaje szkoleniowiec ekipy z Kraśnika, ale czy można też o nim napisać grający trener?

– To chyba najtrudniejsze pytanie – śmieje się Szewc. – Jak nie będę potrzebny, to nie będę szukał minut w pierwszym zespole, tylko raczej w rezerwach. Ale jeżeli pojawi się jakiś trudny moment i będę mógł pomóc to nie wykluczam, że pojawię się jeszcze na boisku w „jedynce” – dodaje.

Jego podopieczni w pierwszej kolejce podejmą Spartę Rejowiec Fabryczny (sobota, godz. 17).