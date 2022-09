Gryf Gmina Zamość – Grom Różaniec 4:0. Wynik, którego nikt się nie spodziewał

Jako pierwsi szansę na gola mieli goście. A konkretnie Kamil Kaproń, który nie potrafił jednak skutecznie zamknąć dośrodkowania Jakuba Paćkowskiego. Gospodarze odpowiedzieli próbami: Rafała Kycki i Bartosza Klimkowskiego. Po nudnej pierwszej połowie było jednak 0:0.

Druga odsłona? Od początku lepsze wrażenie sprawiał Grom. W 58 minucie Paćkowski popisał się świetnym strzałem z rzutu wolnego, który wylądował w siatce. O dziwo sędzia gola nie uznał, bo… jeden z przyjezdnych stał zbyt blisko muru. W 80 minucie wydawało się, że musi być 0:1. Arkadiusz Kwiatkowski ustawił piłkę na „wapnie”, ale z 11 metrów uderzył obok słupka.

Zmarnowana okazja srogo się zemściła. Gospodarze zdążyli jeszcze strzelić aż cztery gole. Tego najważniejszego zdobył Mikołaj Grzęda. Po wrzutce Kycki piłkę zgrał Dawid Dobromilski, a Grzęda z trzech metrów głową posłał do siatki. Załamani piłkarze Marka Grelaka ruszyli jeszcze do przodu w poszukiwaniu wyrównania, ale ta sztuka kompletnie im się nie udała. Po chwili Dawid Gierała podwyższył prowadzenie gospodarzy, a w doliczonym czasie gry Hubert Sałamacha jeszcze dobił rywali. I ostatecznie zawody skończyły się pogromem.

– Szczerze mówiąc do 80 minuty w ciemno bralibyśmy remis. Rywale wyglądali bardzo dobrze i wydawało się, że to oni są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Grom miał więcej z gry, zdobył nawet gola z rzutu wolnego, który nie został uznany, a później zmarnował jeszcze karnego. My na pewno świetnie zagraliśmy w końcówce, a do tego bardzo skutecznie. Dużo ożywienia w nasze poczynania wniosły zmiany. Przeciwnik może jednak odczuwać spory niedosyt – mówi Sebastian Luterek, trener Gryfa.

Gryf Gmina Zamość – Grom Różaniec 4:0 (0:0)

Bramki: Grzęda (82), Gierała (85), Sałamacha (90, 90+6).

Gryf: P. Dobromilski – Wolanin, D. Dobromilski, Żukowski (74 Tomasiak), Pupeć, Kierepka (76 Sałamacha), Dębicki (54 Grzęda), Kycko, Gierała (90 Kurzawa), Baran (67 A. Cymerman), Klimkowski (58 Woźniak).

Grom: Markowicz – K. Działo, Mielniczek, Przybysławski, Podolak, Kula, Kaproń (50 Karwacki), Halych, Kwiatkowski (88 Larwa), Stefan (88 G. Działo), Paćkowski.

Żółte kartki: Żukowski – Kaproń.

Sędziował: Dariusz Harko (Chełm).