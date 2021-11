Klasyfikacja strzelców Hummel IV ligi po 14 kolejkach

Tym razem popularny „Struś” pokonywał bramkarza Huczwy Tyszowce. Nie uciekł jednak reszcie stawki, bo bramkę numer 16 w obecnych rozgrywkach zapisał na swoim koncie Dominik Skiba ze Startu Krasnystaw. Ten gol był tym cenniejszy, że zapewnił drużynie Marka Kwietnia zwycięstwo w Kraśniku. A wcześniej ta sztuka nie udała się żadnej drużynie.

Skiba to zawodnik z rocznika 2000, który po występach w rezerwach Górnika Zabrze niespodziewanie wylądował właśnie w Krasnymstawie. Jak udało się go przekonać, żeby z III ligi przeniósł się klasę rozgrywkową niżej?

– Dominik okazał się strzałem w dziesiątkę. Szukaliśmy dziewiątki, a on miał wiele propozycji. Nakreśliliśmy mu dokładny plan rozwoju i myślę, że tak, jak my on też nie żałuje swojej decyzji. Czy nie boimy się, że w zimie stracimy tak bramkostrzelnego zawodnika? Na pewno decyzja będzie należała do nas, nie mamy jednak zamiaru robić chłopakowi problemów, przy zmianie klubu. Tym bardziej, jeżeli uda nam się załapać do grupy mistrzowskiej. Można powiedzieć, że wtedy wiosna będzie spokojniejsza – wyjaśnia Marek Kwiecień.

NAJLEPSI STRZELCY HUMMEL IV LIGI

18 bramek – Łukasz Strug (Granit Bychawa) * 16 bramek – Dominik Skiba (Start Krasnystaw) * 15 bramek – Jakub Pryliński (Powiślak Końskowola) * 14 bramek – Mariusz Chmielewski (Huragan Międzyrzec Podlaski) * 12 bramek – Michał Paluch (Lublinianka) *11 bramek – Jakub Baran (POM Iskra Piotrowice), Stanisław Rybka (Kryształ Werbkowice) * 9 bramek – Adrian Cybula (Stal Kraśnik) * 8 bramek – Kamil Król (Opolanin Opole Lubelskie), Dominik Kunca (Motor II Lublin) * 7 bramek – Grzegorz Fularski (Lublinianka), Sebastian Suduł (Brat Cukrownik Siennica Nadolna), Jakub Stefan (Grom Różaniec) * 6 bramek – Damian Baran (Gryf Gmina Zamość), Dominik Dąbrowski (Kłos Gmina Chełm), Jakub Paćkowski (Grom Różaniec), Mateusz Oleszczuk (Kryształ Werbkowice), Krzysztof Ropski (Motor II Lublin), Michał Zuber (Świdniczanka Świdnik) * 5 bramek – Jakub Buczek, Dariusz Cygan, Jakub Zieliński (wszyscy Stal Kraśnik), Bartłomiej Janiszek (Motor II Lublin), Jarosław Milcz (Świdniczanka Świdnik), Karol Karólak (Igros Krasnobród), Michał Kołodziejski (Igros Krasnobród), Bartłomiej Radziewicz (Granit Bychawa), Kamil Kaproń, Dawid Pigan (obaj Grom Różaniec) * 4 bramki – Kacper Brzyski, Marcel Obroślak (obaj Górnik II Łęczna), Dawid Gierała (Motor II Lublin), Sebastian Denkiewicz (Kryształ Werbkowice), Przemysław Gałka (Hetman Zamość), Roman Jędruszczak (Igros Krasnobród), Michał Wojtowicz, Arkadiusz Bednarczyk, Mikołaj Kosior (wszyscy Motor II Lublin), Szymon Łukasiewicz (Orlęta Łuków), Jakub Cielebąk, Rafał Turczyn (obaj Huczwa Tyszowce), Mateusz Misztal (Granit Bychawa), Dawid Sołdecki (Start Krasnystaw) * 3 bramki – Jakub Gajewski (Stal Kraśnik), Sebastian Rak, Jakub Knap (obaj Motor II Lublin), Krystian Mikołajewski, Paweł Radziszewski, Mateusz Konaszewski (wszyscy Huragan Międzyrzec Podlaski), Mateusz Banach (Opolanin Opole Lubelskie), Adrian Siemieniuk, Oskar Siwek, Maciej Kania (wszyscy Orlęta Łuków), Dawid Tkacz, Paweł Perdun, Mateusz Golba, Michał Goliński (wszyscy Górnik II Łęczna), Damian Dołba, Bartłomiej Panas (obaj Gryf Gmina Zamość), Radosław Kursa, Piotr Pacek (obaj Świdniczanka Świdnik), Mateusz Misztal, Kamil Sikora (Granit Bychawa), Lando (Start Krasnystaw), Karol Futa (Lublinianka), Daniel Korol, Mariusz Łukasiewicz, Piotr Krzewski (wszyscy Lutnia Piszczac), Marcin Gil, Jakub Kawalec (obaj Powiślak Końskowola), Filip Michałów, Aleks Aftyka (obaj Lewart Lubartów), Adam Niderla (Huczwa Tyszowce), Arkadiusz Sas, Mikołaj Grzęda, Błażej Omański (wszyscy Kryształ Werbkowice), Mateusz Wołos (Sparta Rejowiec Fabryczny), Jakub Gołąb, Rafał Szady (obaj Włodawianka) * Bartłomiej Barwiak (POM Iskra Piotrowice).