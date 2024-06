Hummel IV liga bez dwóch kolejnych klubów

Huczwa wygrała baraże o awans po tym, jak w finale pokonała Spartę Rejowiec Fabryczny. Wicemistrz zamojskiej klasy okręgowej robił wszystko, co mógł, żeby znaleźć środki na wyższą ligę, ale nic z tego nie wyszło. Dlatego kolejne rozgrywki także spędzi w okręgówce. O szczegółach na klubowym facebooku Huczwy poinformował prezes Tomasz Walentyn.

– Mimo szczerych chęci i walki do końca nie udało nam się zorganizować środków finansowych by podjąć grę w Hummel 4 lidze. Do bieżącego budżetu brakuje nam około 30-50 tysięcy złotych. Awans bez tych środków byłby samobójstwem sportowo-organizacyjnym, którego nie chcemy dla naszej Huczwy. Szkoda tej całej pracy, zawodników, trenera i kibiców, szkoda nowego stadionu, dla którego ten awans byłby świetnym dopełnieniem 75-letniej historii Klubu. Mimo zapewnień wielu ludzi Nasze Miasto nie było jednak zainteresowane dofinansowaniem Huczwy w tym ważnym momencie. W związku z tym zmuszeni jesteśmy rozpocząć przygotowania do występów w klasie okręgowej i oczywiście jak zawsze, będziemy grali o najwyższe cele – wyjaśnia Tomasz Walentyn.

Wcześniej niespodziewane wieści przekazali też działacze Kryształu. W Werbkowicach zanosiło się na zmiany, bo z funkcji trenera zrezygnował Piotr Welcz. Nowy szkoleniowiec poprowadzi jednak drużynę w okręgówce.

– Zarząd klubu MLKS Kryształ Werbkowice informuje, że podjął decyzję o wycofaniu pierwszej drużyny seniorów z rozgrywek IV ligi. Ponadto w ramach ustaleń seniorzy zostaną zgłoszeni do zamojskiej klasy okręgowej, a juniorzy będą rywalizowali w II wojewódzkiej lidze Juniorów Starszych obejmującej roczniki 2006, 2007, 2008, 2009. Do lig zostaną potwierdzone zespoły: trampkarzy starszych, młodzików młodszych oraz chłopców z kat. żak. Na chwilę obecną w związku z zaistniałą sytuacją wszyscy zawodnicy, którzy będą chcieli zmienić barwy klubową otrzymają zgodę na transfery do innych klubów – czytamy w komunikacie klubu z Werbkowic.

Ustalono również kiedy odbędzie się walne zebranie – 1 lipca. – Wtedy zostaną wybrane nowe władze klubu. Pierwszy termin spotkania to godz.18.30, drugi termin to 19. Informujemy również, że od dnia 1 lipca zostanie z Gminą Werbkowice wypowiedziana umowa użyczenia obiektu stadionu oraz okalających gruntów. Wszelkie prace związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektu będą wyłącznie w kompetencji Gminy Werbkowice. Na koniec dziękujemy wszystkim kibicom, sympatykom i sponsorom Kryształu Werbkowice za te 50-lat działalności. Głęboko wierzymy, że klub pod sterami nowych władz będzie przysparzał powodów do dumy mieszkańcom całej Gminy Werbkowice – przekazali działacze Kryształu.

Podsumowując: z gry w Hummel IV lidze zrezygnowały w lecie: KS Cisowianka Drzewce, Stal Poniatowa, Kryształ Werbkowice, Huczwa Tyszowce, a wcześniej także Lutnia Piszczac i Podlasie II Biała Podlaska. A to oznacza, że obecnie pewnych gry na tym poziomie jest jedynie... 15 ekip.

Niewykluczone jednak, że szansę szybkiego powrotu do grona czwartoligowców dostaną kolejni spadkowicze, czyli: Granit Bychawa, Grom Kąkolewnica czy nawet ostatnie w tabeli Ogniwo Wierzbica. Kandydatem do gry może być też Wisła Puławy. Wszystko wskazuje na to, że Duma Powiśla wycofa się z II ligi i ponoć rozważa grę w IV lidze lub okręgówce, gdzie ma już zespół rezerw.