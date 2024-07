W czwartej lidze ruszyli ze sparingami. Lublinianka ma nowego bramkarza

We wtorek na pierwszym treningu spotkali się piłkarze Hetmana Zamość. W treningu wzięło udział 22 zawodników, a w tej grupie znaleźli się także zawodnicy testowani i juniorzy. Natomiast w sobotę w pierwszym meczu kontrolnym podopieczni trenera Roberta Wieczerzaka zagrali pierwszy letni sparing. Ich rywalem był niedawny ligowy rywal z zamojskiej klasy okręgowej – Olimpia Miączyn. Hetman nie dał żadnych szans ekipie z Miączyna wygrywając 8:0, a trzy bramki strzelili w tym spotkaniu zawodnicy testowani.

Dużo działo się w ostatnich dniach w Gryfie Gmina Zamość. Drużyna wznowiła treningi od ósmego lipca i od tego czasu w klubie pojawiło się wielu nowych zawodników. Zawodnikami ekipy z Zawady w ostatnich dniach zostali: Danylo Samochko, Bartłomiej Sienkiewicz, Oskar Łazar, Bartosz Roczniak, Mateusz Zieliński, Bartłomiej Stępniak i Adrian Niderla.

Wzmocniony nowymi zawodnikami Gryf w sobotę sprawdził formę przeciwko grającemu szczebel niżej Potokowi Sitno, którego trenerem od niedawna jest były piłkarz ekipy z Zawady – Przemysław Gałka. Na boisku nie było mowy o sentymentach – Gryf w nieoficjalnym debiucie trenera Damiana Koszela wygrał pewnie 5:1, a do siatki trafiali między innymi Łazar i Sienkiewicz. – Mimo tego, że był to mecz towarzyski cieszymy się z wygranej. W tygodniu wprowadziliśmy drużynę do naszego modelu gry. Tak naprawdę w treningu „dotknęliśmy” każdego momentu w grze aby zawodnicy mieli ogólny pogląd no to jak chcemy prezentować się na boisku. W pewnym stopniu możemy być zadowoleni z realizacji naszych zasad modelowych – powiedział za pośrednictwem klubowych mediów społecznościowych po meczu trener Gryfa. – Teraz chłopcy mają czas na krótką regenerację. by w kolejny tydzień pracy wejść z nową energią – dodał Koszel. Najbliższym rywalem ekipy z Zawady 20 lipca będzie Motor II Lublin.

Aż pięć bramek padło w meczu pomiędzy Opolaninem Opole Lubelskie, a Granitem, Bychawa, który został rozegrany w wymiarze 4x30 minut. W nieoficjalnym debiucie Kamila Miazgi jego drużyna musiała uznać wyższość drużyny z Bychawy ulegając jej u siebie 2:3.

W sobotę Lublinianka pokonała w Lubartowie tamtejszy Lewart 2:0 i można powiedzieć, że świetnie zaczęła i skończyła to spotkanie. A to dlatego, że już w drugiej minucie gola strzelił Jarosław Milcz, a w 90 wynik ustalił zawodnik testowany. Już po sparingu ekipa z Wieniawy pochwaliła się pierwszym letnim wzmocnieniem. Do drużyny trenera Daniela Koczona dołączył Sebastian Ciołek. Doświadczony bramkarz ma za sobą grę w takich klubach jak Motor Lublin, Stal Stalowa Wola, a ostatnio występował w Chełmiance Chełm.

SPARINGI ZESPOŁÓW HUMMEL IV LIGI

Lewart Lubartów – Lublinianka 0:2 (Milcz, zawodnik testowany) * Janowianka – Pogoń Sokół Lubaczów 1:3 (Zawodnik testowany – Dziadosz, Rusyan, Majda) * Hetman Zamość – Olimpia Miączyn 8:0 (Kycko, Zawodnik testowany I, Chodacki, Łapiński, Zawodnik testowany III, Kushch-Vasylyshyn dwie, Zawodnik testowany II) * Gryf Gmina Zamość – Potok Sitno 5:1 (Łazar, Grzęda, Sienkiewicz, Serafin dwie – zawodnik testowany) * Opolanin Opole Lubelskie – Granit Bychawa 2:3 (zawodnik testowany dwie – Filozof, Sprawka, zawodnik testowany) * KS Wiązownica – Tomasovia 0:2 (samobójcza, Ozkavak).