Hit transferowy w Hetmanie Gołąb!

Ten piłkarz to na warunki lubelskiej klasy okręgowej naprawdę potężne nazwisko. Kursa grał przecież nawet na poziomie Ekstraklasy. Miało to miejsce w barwach Widzewa Łódź, w którym zresztą debiutował na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Było to w 2007 r. w meczu Widzewa z Zagłębiem Lubin. Kursa wówczas wszedł na boisko po przerwie zmieniając Jakuba Rzeźniczaka. Po odejściu z Łodzi grał dalej w dużych klubach jak Wisła Płock czy Zagłębie Sosnowiec. Ma za sobą też przygodę z Motorem Lublin, do którego w sumie trafiał aż trzy razy. Pierwszy raz miało to miejsce jeszcze w sezonie 2009/2010, kiedy Motor występował na poziomie I ligi. W ostatnich latach Kursa grał już w niższych ligach i mniej renomowanych zespołach. Poprzedni sezon spędził w IV-ligowym Powiślaku Końskowola.

Teraz zdecydował się na zejście ligę niżej i reprezentowanie barw Hetmana Gołąb, czyli beniaminka lubelskiej klasy okręgowej. - W Gołębiu dorastałem, spędzałem dzieciństwo i stąd pochodzi moja rodzina. Ale przede wszystkim w Gołębiu poznałem sport i piłkę nożną. Chciałem spędzić tu ostatnie lata jako czynny zawodnik. Wiem, że tego czasu dużo nie zostało, ale może zdrowie dopisze i jeszcze wspólnie zrobimy coś dobrego dla Gołębia. Życzę sobie i drużynie kolejnych awansów. Z perspektywy lat spędzonych na boisku wiem, jakie to trudne zadanie. Chciałbym swoim doświadczeniem pomoc młodzieży wejść o szczebelek wyżej. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż widok rozwijającego się młodego chłopaka, który stanowi o sile drużyny albo idzie grać wyżej. Widząc potencjał zespołu, myślę, że powalczymy z każdym w tej lidze, co może przełożyć się na ciekawe wyniki – powiedział na klubowym facebooku Radosław Kursa.

Kolejnym ciekawym graczem, który wzmocnił beniaminka jest Piotr Kowalczyk. On futbolu uczył się grać w GKS Bełchatów, ale kibicom w województwie lubelskim dał się poznać jako gracz LKS Stróża i Janowianki Janów Lubelski. – Przychodzę do Hetmana, aby pomóc drużynie w walce o jak najwyższe miejsce w klasie okręgowej. W każdym meczu daje z siebie 100 procent i mam nadzieje, że zaowocuje to zdobywaniem punktów przez ekipę z Gołębia – dodał na klubowym facebooku Piotr Kowalczyk.

Przypomnijmy, że lubelska klasa okręgowa rusza już w przyszłym tygodniu. Pierwsza kolejka zaplanowana jest na 15 sierpnia, a Hetman podejmie w niej na własnym stadionie innego z beniaminków – Trawenę Trawniki.