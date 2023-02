KS Cisowianka Drzewce imponuje formą na początku okresu przygotowawczego

Dwie osoby zginęły w wybuchu gazu. W liście pożegnalnym oskarżają księdza

"Jeśli ktoś się zastanawia, jak doszło do tej tragedii w Katowicach-Szopienicach to oto kilka słów wyjaśnienia" — tak rozpoczyna się list, który dotarł do naszej redakcji już po tragedii. Jego autorzy podkreślają, że doszło do niej nieprzypadkowo, a o doprowadzenie do całej sytuacji oskarżyli księdza.