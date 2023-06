Mecz Polesia Kock z Sygnałem Lublin przerwany w końcówce z powodu awantury. Posypią się kary?

Było tuż przed końcem meczu, kiedy Damian Karaś sfaulował jednego z przeciwników. To zdarzenie stało się punktem zapalnym, który spowodował kosmiczne zamieszanie na boisku w Kocku. Na murawie pojawili się zawodnicy obu ekip, którzy nie żałowali sobie gorzkich słów. W efekcie, mecz został przedwcześnie przerwany, a o jego wyniku prawdopodobnie zadecyduje Wydział Dyscypliny Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Co ciekawe, przedstawiciele obu ekip oczekują, że to właśnie oni otrzymają walkowera za wydarzenia w Kocku.

– Przede wszystkim jest mi bardzo szkoda, że ten sezon zakończył się w ten sposób. Faul Damiana Karasia oczywiście był, ale nie uważam go za szczególnie brutalny. Nikomu nie zależało na tym, żeby doprowadzić do takiego zamieszania. Zwłaszcza, że prawdopodobnie niektórzy zostaną ukarani, co będzie skutkowało na ich możliwość gry w kolejnym sezonie. Muszę w tym wszystkim pochwalić Arkadiusza Adamczuka. Kapitan Polesia nie dość, że jest świetnym zawodnikiem, to również zachował się z klasą. Starał się łagodzić konflikt, a po zakończeniu zamieszania nawet rozmawiał z nami i wyjaśniał całe zajście – mówi Przemysław Drabik, opiekun Sygnału.

– Na pewno to zamieszanie było zbędne. Szkoda, że w ten sposób kończymy sezon – mówi Fabian Ciok, opiekun Polesia.

Polesie Kock – Sygnał Lublin 3:2 (1:0)

Bramki Adamczuk (30, 70), Czechowski (40) – Karwat (60, 82).

Polesie: Parzyszek – Sowiński, Cybulski, Dajek, Kutnik (65 Kamil Och), Sowa (75 Piszcz), Pikul, Czechowski (46 Kacper Och), Sokół, Adamczuk, K. Białek

Sygnał: Mirosław – Piwowarski, Baran, Gąsior, Białecki, Etana, Panek, Bubicz, Karwat, Karaś, Bara.

Żółte kartki: Pikul – Baran, Karaś, Gąsior. Czerwone kartki: Karwat (90+7 za niesportowe zachowanie), Panek (po meczu za niesportowe zachowanie). Sędziował: Kuźniak. Widzów: 50.

Mecz został przerwany w doliczonym czasie gry.