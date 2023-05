Orion Niedrzwica Duża – MKS Ruch Ryki 3:3. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Środowy mecz fatalnie zaczął się dla miejscowych. Nie dość, że Orion w tym spotkaniu dysponował ledwie dwoma zmiennikami, to już w trzeciej minucie kontuzji doznał Dawid Piorun. Natomiast goście po upływie kwadransa objęli prowadzenie po strzale Kornela Głodka. Orion doprowadził do remisu w 28 minucie po celnej główce Bartłomieja Dziwulskiego i do przerwy był remis.

Po zmianie stron na murawie pojawił się Łukasz Sobiech i w 51 minucie strzelił gola po zamieszaniu w polu karnym, a 12 minut później miał na koncie dublet po tym jak skutecznie wykonał rzut karny. Przyjezdni zagrali jednak do końca i w 70 minucie „jedenastkę” wykorzystał Marcel Gałązka, a osiem minut później gola na wagę remisu zdobył Sławomir Kryczka.

– Ciężko jednoznacznie odnieść się do tego spotkania. Do dyspozycji było dziś tylko 13 zawodników. W trzeciej minucie kontuzji doznał Piorun i zastąpił go nasz zagraliśmy z nominalny bramkarz czyli Surus. Mimo takich kłopotów prowadziliśmy 3:1 i bardzo szkoda, że nie udało nam się utrzymać tego wyniku. Dlatego ten remis traktuję jednak jako stratę dwóch punktów, a nie zdobycie jednego – przyznaje Jacek Paździor, grający trener Orionu. – W meczach z naszym udziałem pada dużo bramek, ale sporo ich tracimy. Musimy pracować, by kolejne nasze spotkania kończyły się bardziej „piłkarskimi” wynikami – mówi doświadczony szkoleniowiec ekipy z Niedrzwicy.

Niezadowolenie po końcowym gwizdku zapanowało także w ekipie gości. – Podział punktów to dla nas duży niedosyt. Mecz bardzo dobrze się dla nas zaczął, bo objęliśmy prowadzenie i w pierwszej połowie naprawdę fajnie graliśmy w piłkę – ocenia Sebastian Kozdrój – trener Ruchu. – Na drugą połowę „nie wyszliśmy z szatni” i rywale strzelili nam dwie bramki. Jednak zagraliśmy do końca i finalnie udało nam się dopisać jeden punkt – dodaje.

Orion Niedrzwica Duża – MKS Ruch Ryki 3:3 (1:1)

Bramki: Dziwulski (28), Ł. Sobiech (51, 63-karny) – K. Głodek (15), M. Gałązka (70-karny), S. Kryczka (78).

Orion: Kryska – Parczewski, Paździor, Bielak, Szymuś – Żarnowski, Strug – Dziwulski, Fronc, Piorun (6 Surus, 46 Ł. Sobiech – Toporowski.

Ruch: Kałaska – Bukowski, Gąska, Kuchnio, K. Głodek – Gałązka, S. Kryczka, Woźniak, Oleksiuk (85 Ozóg), Piotrowski (45. M. Głodek), F. Kryczka.

Sędziował: Kędzierski.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Błękit Cyców – Cisy Nałęczów 0:7 * Unia Bełżyce – KS Cisowianka Drzewce 0:3 * Janowianka Janów Lubelski – KS Góra Puławska 4:0 * Sokół Konopnica – Tur Milejów 2:2 * Polesie Kock – LKS Stróża 3:2 * Sygnał Lublin – Avia II Świdnik 4:2 zakończyły się po zamknięciu wydania.