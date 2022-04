Orion Niedrzwica – Stal Poniatowa 0:2. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Sobotni mecz był dla Stali Poniatowa sporym zagrożeniem. Orion Niedrzwica potrafi grać z silnymi przeciwnikami, o czym w tym pierwszej kolejce rundy wiosennej przekonał się KS Cisowianka Drzewce, który zgubił dwa punkty w starciu z tym przeciwnikiem.

Pamiętając o tym goście wyszli na mecz bardzo skoncentrowani i postanowili prowadzić grę. Gospodarze natomiast skupili się na defensywie i wyprowadzaniu kontrataków. Jeden z nich mógł zakończyć się powodzeniem, ale piłka wylądowała jedynie na poprzeczce bramki Michała Tomczyka. Oprócz tego przed przerwą kilka dobrych sytuacji miał Dawid Piorun, ale brakowało mu precyzji i szczęścia w kluczowych momentach. Stal również miała swoje okazje, ale one także zatrzymywały się na dobrze dysponowanym Łukaszu Kubacki. W efekcie po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Zmieniło się to dopiero w drugiej połowie. W 72 min dobre podanie na bramkę zamienił Mateusz Filipczuk. Dla niego było to szczególne trafienie, ponieważ w przeszłości reprezentował barwy Orionu. W 87 min ostatecznie wyjaśniła losy meczu. W polu karnym faulował Łukasz Sobiech, a rzut karny na gola zamienił Paweł Kaczmarek.

Stal aktualnie ma już 9 pkt przewagi nad Cisowianką oraz Janowianką Janów Lubelski. Obie ekipy mają jeden mecz rozegrany mniej niż lider lubelskiej klasy okręgowej. – Graliśmy już zarówno z Cisowianką, jak i Stalą, ale ciężko porównać te zespoły, bo to były kompletnie różne mecze. Cisowianka wydaje się jakościowo mocniejsza, ale Stal stworzyła przeciwko nem więcej sytuacji – mówi Jacek Paździor, trener Orionu. – To był dla nas bardzo ciężki mecz, więc ten triumf smakuje nam wyjątkowo. Moi zawodnicy cierpieli na boisku, które na pewno nie pomagało nam w grze. Widziałem w ich oczach olbrzymią determinację i pewność siebie. Nikt nie odstawiał nogi i to bardzo podobało mi się w postawie mojego zespołu – podsumowuje Kamil Witkowski, opiekun Stali. (kk)

Orion Niedrzwica – Stal Poniatowa 0:2 (0:0)

Bramki: Filipczuk (72), Kaczmarek (87 z karnego).

Orion: Kubacki – Dziwulski, Paździor, Ł. Sobiech, Wiśniewski, Garbaty (82 Pioś), Szymuś, H. Sobiech, Piorun, Bielak, Kłyk.

Stal: Tomczyk – Pikuła, Pyda, Nikołaj, Kucharczyk, Filipczuk (87 Żyszkiewicz), Murat (87 Tkaczyk), Poleszak, Gąsiorowski, Stalęga (60 Parada), Kaczmarek.

Żółte kartki: E. Sobiech – Poleszak, Murat, Kaczmarek, Pyda. Sędziował: Kędzierski. Widzów: 150.

Wyniki: Sokół Konopnica – Avia II Świdnik 3:2 (Wrzyszcz 20, Kufrejski 35, P. Wójcik 70 – Szeremeta 76, Lenard 90) * Piaskovia Piaski – LKS Stróża 1:0 (M. Ziętek 25) * Błękit Cyców – MKS Ruch Ryki 2:4 (Zieliński 50, 81 – K. Nastalski 8, Gałązka 20, 56, Piotrowski 38) * Unia Bełżyce – Wisła Annopol 5:1 (Tatara 16, Wójtowicz 25, Baran 30, 65, Suski 40) * Polesie Kock – KS Cisowianka Drzewce 1:3 (Adamczuk 57 – Kędra 27, Szczotka 66, 90) * Janowianka Janów Lubelski – Wisła II Puławy 4:1 (Pawełkiewicz 2, Duda 3, 18, Perin 25 – Corbo 85) * Sygnał Lublin – Garbarnia Kurów 2:0 (Mazur 17, Machowski 87) * Orion Niedrzwica – Stal Poniatowa 0:2 (Filipczuk 72, Kaczmarek 87 z karnego).