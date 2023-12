Orion Niedrzwica w trudnej sytuacji przed rundą rewanżową lubelskiej klasy okręgowej

Orion Niedrzwica na piłkarskiej mapie województwa lubelskiego jest obecny już od blisko 60 lat. Przed tym sezonem jego byt był jednak poważnie zagrożony. Klub, który jeszcze całkiem niedawno bił się na poziomie IV ligi, został bez piłkarzy oraz trenera. W ostatniej chwili misji ratowania Orionu podjął się Zbigniew Wójcik. Zadanie miał bardzo trudne, bo na pierwszych treningach miał do swojej dyspozycji zespół złożony z zawodników, którzy nie byli właściwie przygotowani do sezonu, bo odbyli zbyt mało wspólnych treningów. – Szczerze mówiąc, to po pierwszym meczu zastanawiałem się czy uda nam się uniknąć przegranych w dwucyfrowych rozmiarach. Pracowaliśmy jednak ciężko i wszystko zaczęło wyglądać lepiej. Niestety, pokutował brak dobrego przygotowania do sezonu, bo kilka spotkań przegraliśmy w końcówce. Na pewno z tej rundy nie można być zadowolonym, bo zajmujemy ostatnie miejsce i mamy tylko 10 pkt na koncie – mówi Zbigniew Wójcik.

Szkoleniowiec Orionu nie traci jednak wiary w osiągnięcie celu, jakim jest utrzymanie sie w lubelskiej klasie okręgowej. – Muszę jednak przeprowadzić trzy transfery. Potrzebuję środkowego obrońcę, lewonożnego bocznego pomocnika oraz jednego gracza uniwersalnego – wylicza szkoleniowiec.

Wśród formacji wymagających zasilenia Zbigniew Wójcik nie wymienił bramkarza oraz napastnika. – Duet bramkarski Rafał Jaśkowiak i Vladyslav Snizhko to chyba najmocniejszy zestaw w całej lidze. W ofensywie mam natomiast Bartłomieja Dziwulskiego, który już uzbierał 10 bramek. A przypomnę, że na „dziewiątkę” został przesunięty dopiero w ósmej kolejce – mówi szkoleniowiec.

Okres przygotowawczy piłkarze Orionu rozpoczną w styczniu. – Pierwszym etapem będzie praca z Radosławem Krężołkiem. To znakomity trener personalny i specjalista od przygotowania motorycznego – chwali szkoleniowca Zbigniew Wójcik. Później rozpocznie się seria sparingów. Orion zagra m.in. Sygnałem Lublin czy Stalą Poniatowa.