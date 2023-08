Piłkarski Puchar Polski. Rozpoczęto rywalizację na szczeblu LZPN

To spora niespodzianka, bo POM był najwyżej notowaną drużyną na tym etapie rozgrywek. Wydawało się więc, że zespół mający aspiracje powrotu do IV ligi bez problemu poradzi sobie z beniaminkiem lubelskiej klasy okręgowej. Tymczasem Trawena pokazała charakter i pewnie wygrała 4:0. Gole dla zespołu z Trawnik zdobywali Patryk Bartosz, Paweł Chochowski i Bartłomiej Radziewicz. Ten ostatni do siatki trafił dwukrotnie.

Z Pucharu Polski odpadły już także rezerwy Avii Świdnik, które niespodziewanie przegrały po rzutach karnych z targanym różnego rodzaju problemami Orionem Niedrzwica. Ekipa triumfatorów była po raz pierwszy prowadzona przez nowego trenera, Zbigniewa Wójcika.

W pierwszej rundzie padły również dwa wyniki dwucyfrowe. Ich autorami byli piłkarze Sygnały Lublin oraz Polesia Kock. Ci pierwsi pokonali 10:1 B-klasowy KS Ciecierzyn. Kocczanie wygrali natomiast 11:0 z innym przedstawicielem B klasy, Wisłą Józefów. (kk)

Wyniki I rundy: Wisła Annopol – Stal II Kraśnik 2:2, k. 4:5 * Orlęta Nowodwór – Roztoczanie Chrzanów 4:1 * Tęcza Kraśnik – Czarni 1947 Dęblin 0:2 * LKS Kamionka – Mazowsze Stężyca 4:0 * Sędziowie Piłkarscy Lublin – Zawisza Garbów 4:3 * Roztocze Batorz – Tur Milejów 1:4 * Laskovia Baranów – GLKS Głusk 2:2, k. 1:4 * Płomień Trzydnik Duży – GKS Niedźwiada 4:3 * LZS Poniatowa Wieś – LZS Wierzchowiska 1:3 * KS Uniszowice – MKS Ruch Ryki 0:3 (v.o.) * KS Ciecierzyn – Sygnał Lublin 1:10 * Wisła Józefów – Polesie Kock 0:11 * LKS Gościeradów – Unia Wilkołaz 6:1 * Orły Kazimierz Dolny – Wisła II Puławy 0:6 * Kadet Lisów – Victoria Rybczewice 2:4 * Wawel Wąwolnica – ULKS Dzierżkowice 1:2 * Piaskovia Piaski – Ruch Popkowice 5:0 * Czarni Pliszczyn – Żyrzyniak Żyrzyn 1:6 * Sprint Wierzchowiska – Wiara Łęczna 2:7 * Kamex Polichna – LKS Stróża 4:9 * Trawena Trawniki – POM Iskra Piotrowice 4:0 * Wodnik Uścimów – Sparta Lublin 7:0 * Perła Mełgiew – Unia Bełżyce 2:5 * GLKS Michów – Sokół Konopnica 0:9 * Poraj Kraczewice – KS Nasutów 3:1 * Orion Niedrzwica – Avia II Świdnik 2:2, k. 6:5 * LKS Brzeźnica Książęca – Perła Rudnik 1:6 * Ludwiniak Ludwin – Amator Rososz-Leopoldów 7:3 * Mila Turka – Tarasola Cisy Nałęczów 2:4 * Hetman Gołąb – Stacja Nałęczów 8:0 * Unia II Bełżyce – Sygnał Chodel 4:1 * AF Głusk – Tajfun Ostrów Lubelski 6:2.

Pary II rundy: Żyrzyniak – Trawena * Wodnik – Czarni * AF Głusk – Ruch * Sędziowie Piłkarscy – Stal II * Victoria – Hetman * Piaskovia – Sokół * Poraj – Stróża * Ludwiniak – Tur * Unia II – Kamionka * GLKS Głusk – Sygnał * Gościeradów – Tarasola * Wierzchowiska – Orion * Płomień – Wisła II * Wiara – Polesie * Perła – Unia * Dzierżkowice – Orlęta. Wszystkie mecze odbędą się w dniach 12-13 sierpnia.