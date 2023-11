Skuteczne ikony Ruchu Ryki i Polesia Kock w lubelskiej klasie okręgowej

To, że gracze odpowiednio MKS Ruch Ryki i Polesia Kock są na czele tej klasyfikacji nie jest wielkim zaskoczeniem, bo obaj od lat uchodzą za bardzo bramkostrzelnych zawodników. Obaj to także legendy futbolu w swoich miejscowościach.

Liczący dzisiaj 26 lat Bułhak praktycznie przez całe swoje życie reprezentuje barwy Ruchu Ryki. Z tym klubem przeżył już praktycznie wszystko, bo w tym czasie Ruch zarówno bił się o utrzymanie w lubelskiej klasie okręgowej, jak i skutecznie walczył o awans do IV ligi. Bułhak przez dwa lata próbował swoich sił w wyższej lidze. Po spadku nie zmieniał klubu i został w Rykach, czym zaskarbił sobie wdzięczność miejscowej publiczności. Ten sezon jest dla niego wyjątkowo udany – na swoim koncie ma już 12 bramek. Połowę z nich ustrzelił w rywalizacji z POM Iskra Piotrowice oraz Orionem Niedrzwica, kiedy skompletował po hat-tricku.

Również 12 razy bramkarzy pokonywał jesienią przeciwników Arkadiusz Adamczuk. 28-latek to prawdziwa ikona futbolu w Kocku. Kiedyś miał marzenia o podboju wyższych lig. Odbił się jednak dość brutalnie od Lewartu Lubartów, jak i III-ligowej Stali Kraśnik. Wrócił więc na stare śmiecie i to właśnie w barwach Polesia udowadnia jak dobrym jest napastnikiem. – To kręgosłup mojego zespołu. Na nim opiera się skład drużyny. Dodatkowo, jest to osoba, która bardzo mocno utożsamia się z Kockiem. Jak mało który piłkarz na tym poziomie potrafi się odnaleźć w polu karnym. Czasem odda strzał w sytuacji, w której wydaje się, że nie da się zdobyć gola. On natomiast to potrafi zrobić. Te 12 bramek to takie jego minimum w rundzie jesiennej. Miał taki moment, że na kilka kolejek się zaciął. Myślę, że gdyby nie ten moment, to jego dorobek bramkowy oscylowałby w okolicach 17 bramek - twierdzi Fabian Ciok, opiekun Polesia.

Za plecami tej dwójki znajduje się trio z Sygnału Lublin - Etana Brilliant Monroe, Damian Karaś, Jakub Olszewski, a także młodziutki Wiktor Lenard z rezerw świdnickiej Avii. Obecność w tym gronie aż 3 zawodników Sygnału musi cieszyć Przemysława Drabika, opiekuna Sygnału. – Nie jesteśmy uzależnieni od tej trójki, bo za ich plecami jest też chociażby Tomasz Karwat. Fajnie, że strzelanie bramek rozłożyło się na trzech ludzi, a nie na jednego superstrzelca. Mam fajną drużynę i myślę, że każdy w niej czuje się dobrze. Nie ma u nas gwiazd, więc nawet, jeżeli kogoś zabraknie, to nie tracimy pewności siebie – przekonuje Przemysław Drabik. Kamil Kozioł

Klasyfikacja najlepszych strzelców

12 bramek – Bartłomiej Bułhak (MKS Ruch Ryki), Arkadiusz Adamczuk (Polesie Kock) * 11 bramek – Etana Brillianrt Monroe, Damian Karaś, Jakub Olszewski (wszyscy Sygnał Lublin, Wiktor Lenard (Avia II Świdnik) * 10 bramek – Bartłomiej Dziwulski (Orion Niedrzwica), Pavlo Semeniuk (Tarasola Cisy Nałęczów) * 9 bramek – Eryk Kołodziejczak (Unia Bełżyce), Aleksander Pionka (Wisła II Puławy).