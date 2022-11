Sokół Konopnica – KS Cisowianka Drzewce 1:2. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Łukasz Giza, opiekun Cisowianki, jeszcze przed meczem mówił, że obawia się gru w Radawcu, gdzie na co dzień występuje Sokół Konopnica. Tamtejsze boisko to rzeczywiście specyficzne miejsce – teren umieszczony tuż przy lotnisku sprawia, że bardzo często karty rozdaje tam wiatr. Tym razem jednak to nie wiatr decydował o przebiegu boiskowych wydarzeń, ale śnieg. Boisko pokrywała warstwa białego puchu, co z pewnością utrudniało poczynania zawodnikom obu ekip. – Pracowaliśmy od samego rana nad doprowadzeniem boiska do dobrego stanu. Zrobiliśmy, co się dało, chociaż działania utrudniły nam jeszcze poranne opady – tłumaczy Sławomir Sarna, prezes Sokoła.

Mecz rozpoczął się zgodnie z planem, bo już w 8 min goście objęli prowadzenie. Kacper Kopyciński przebiegł kilkadziesiąt metrów z piłką i dograł w pole karne piłkę do Krystiana Kobusa, który nie miał problemów z trafieniem do siatki. Cisowianka po tym trafieniu wcale się nie cofnęła. Nadal prowadziła grę, stwarzała sytuacje, ale nie była w stanie zdobyć kolejnych bramek. Dość nieoczekiwanie w 33 min to Sokół wyrównał po tym jak w polu karnym piłkę ręką zatrzymał jeden z przyjezdnych. Rzut karny na gola zamienił Jarosław Wójcik.

Po zmianie stron obserwowaliśmy otwarty mecz. Wpływ na to mógł mieć fakt, że na boisku po stronie Sokoła pojawił sie Michał Młynarczyk. To jeden z najważniejszych graczy zespołu prowadzonego przez Tomasza Prasnala. – Na co dzień jest on nauczycielem wychowania fizycznego. Miał szkolenie i dojechał dopiero pod koniec pierwszej połowy. To jest „okręgówka”, więc takie sytuacje są całkiem normalne – wyjaśnia Sarna.

W Radawcu naprawdę długo zanosiło się na olbrzymią sensację. Gospodarzom mecz zaczął się rozjeżdżać jednak w samej końcówce. Najpierw, w 82 min drugą żółtą kartkę otrzymał Piotr Wójcik. Grający w dziesiątkę Sokół nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku. Zadbał o to Karol Kalita, który w 86 min pięknym wolejem zapewnił Cisowiance komplet punktów. – Bardzo mi szkoda tej porażki, bo rozegraliśmy najlepszy mecz w tym sezonie. Myślę, że ten mecz natchnie pozytywnie drużynę. Wiosną czeka nas ciężka walka o utrzymanie. Planujemy pewne ruchy transferowe. Nie będzie ich dużo, ale musimy pewne rzeczy zmienić, bo niektórzy okazali się po prostu zbyt słabi na poziom lubelskiej klasy okręgowej – dodaje Sławomir Sarna.

Cisowianka na zimową przerwę udaje się w dobrych nastrojach. Podopieczni Łukasza Gizy są liderem i zmierzają pewnym krokiem w kierunku IV ligi. Trzeba pamiętać, że w tym roku awans na ten szczebel rozgrywkowy uzyskają aż dwa zespoły z lubelskiej klasy okręgowej. Cisowianka ma już 8 pkt przewagi nad trzecim MKS Ruch Ryki, więc wydaje się, że tylko kataklizm mógłby odebrać jej promocję do IV ligi.

Sokół Konopnica – KS Cisowianka Drzewce 1:2 (1:1)

Bramki: J. Wójcik (33 z karnego) – Kobus (8), Kalita (86).

Sokół: Borzęcki – Braslavets, Giemza (70 Obara), Persona, Robaczyński (46 Młynarczyk), Sowiński, Szczawiński, Wąsik, D. Wójcik (83 Caban), J. Wójcik P. Wójcik.

Cisowianka: Długosz – Krzysztoszek, Łakomy, Kopyciński, Kobus (68 Pięta), Wankiewicz, Dudkowski, R. Giziński (80 Janik), Pytka-Wasil, Filozof (55 Cielebąk), Kalita (87 Szymanek).

Żółte kartki: P. Wójcik, Wąsik, Sowińki – Kopyciński, R. Giziński, Wankiewicz. Czerwona kartka: P. Wójcik (82 min za dwie żółte). Sędziował: Gawlik. Widzów: 70.

Beniaminek coraz niżej

Lubelska klasa okręgowa Unia Bełżyce w dobrym stylu zakończyła rundę jesienną i pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Michał Pomorski

Wyniki: Sokół Konopnica – KS Cisowianka Drzewce 1:2 (J. Wójcik 33 z karnego – Kobus 8, Kalita 86) * Sygnał Lublin – Polesie Kock 6:3 (Karwat 14, 47, Książek 55, Karaś 63 z karnego, 85, Bubicz 80 – Niedziela 12, Adamczuk 37, Zdunek 76) * Tur Milejów – Wisła II Puławy 1:0 (Borówka 70) * Orion Niedrzwica – Stok Zakrzówek 3:2 * Błękit Cyców – Janowianka Janów Lubelski 0:5 (Birut 31, Perin 33, 60, Akhmedov 45, 70) * MKS Ruch Ryki – LKS Stróża 9:2 (Oleksiuk 14, Kryczka 23, Bułhak 38, 41, 47, 54, 85 Gałązka 81, 86 – Pętlewski 6, 30) * Tarasola Cisy Nałęczów – Unia Bełżyce 0:1 (Pomorski 20). Mecz Avia II Świdnik – KS Góra Puławska nie odbył się.