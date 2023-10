Sygnał Lublin umocnił się na fotelu lidera. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Mecz w Gołębiu był reklamowany jako starcie jednych z najlepszych drużyn w lubelskiej klasie okręgowej. Nic dziwnego, miejscowy Hetman jako beniaminek robi furorę w tej lidze i zajmuje zasłużone miejsce w czubie tabeli. Sygnał natomiast jest głównym faworytem do wygrania rozgrywek. Goście jednak mogli przed sobotnią rywalizacją czuć drobną niepewność, wszak przed tygodniem nieoczekiwanie tylko zremisowali z Orionem Niedrzwica.

I właśnie to uczucie chyba pętało im nogi przez pierwsze pół godziny. Gospodarze grali z polotem i stworzyli sobie kilka dobrych okazji do zdobycia gola. Brakowało im jednak finalizacji. Po zmianie stron w końcu powinni objąć prowadzenie, ale z 8 m przenieśli piłkę ponad bramką. Sygnał budził się bardzo powoli, ale w drugiej połowie niczym wytrawny bokser przystąpił do zadania nokautujących ciosów. Pierwszy wyprowadził Jakub Olszewski, który skorzystał z nieporozumienia bramkarza z defensywą Hetmana przy rzucie rożnym i wpakował piłkę do siatki. Za nokaut odpowiedzialny jest z kolei Etana Brillant Monroe, który w 85 min przelobował golkipera gospodarzy. – Cieszę się ze zwycięstwa, bo przez pierwsze 35 min przeżywaliśmy naprawdę trudne chwile. Jestem zbudowany tym, co zobaczyłem w Gołębiu. Takie ośrodki podwyższają poziom lubelskiej klasy okręgowej. W Gołębiu mają świetny obiekt, znakomitą murawę i dobry zespół, który ma pomysł na grę – chwali rywala Przemysław Drabik, opiekun Sygnału.

Hetman Gołąb – Sygnał Lublin 0:2 (0:0)

Bramki: Olszewski (70), Etana (85).

Hetman: Ogórek – Majcher (50 Łucjanek), Kusal, Gołdyń (83 Miazga), Kowalczyk (50 Kasprzak), Sójka, P. Osiak, B. Kursa (70 Kajka), Rasiński (50 Myszka), Kłys, Olszak.

Sygnał: Mirosław – Gąsior (60 Sztejno),Baran, Kuczyński (75 Borysiuk), Karaś, Olszewski (85 Fiedeń), Sobiech (88 Paszczuk), Białecki (85 Namięta), Paździor, Karwat, Etana (90 Paradziński).

Żółte kartki: Kowalczyk, Rasiński, Majcher, Kusal – Borysiuk Gasior, Sobiech. Sędziował: Kalinowski. Widzów: 150.

Wyniki: Tarasola Cisy Nałęczów – Polesie Kock 1:1 (Złocki 57 – Ciechański 27 z karnego) * Hetman Gołąb – Sygnał Lublin 0:2 (Olszewski 70, Etana 85) * LKS Stróża – Avia II Świdnik 1:1 (Miazga 13 – Lenard 45) * Stal II Kraśnik – Sokół Konopnica 0:1 (Braslavets 67) * POM Iskra Piotrowice – Wisła Grupa Azoty II Puławy 2:2 (Mietlicki 54, 61 – Pionka 11, 25) * Czarni 1947 Dęblin – Tur Milejów 0:2 (Rembiesa 12, Borówka 48) * Orion Niedrzwica – Unia Bełżyce 2:2 (Żyszkiewicz 22, Parczewski 45 – Wójcik 38, 62) * MKS Ruch Ryki – Trawena Trawniki 1:1.