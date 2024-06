Unia Bełżyce przegrała z Sygnałem Lublin, pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Spadek Unii Bełżyce do A klasy byłby olbrzymim zaskoczeniem, bo klub prowadzony przez Radosława Steca przed sezonem wydawał się być kandydatem do czołowych lokat.

Przez cały sezon Unia jednak nie potrafiła osiągnąć dyspozycji, która pozwoliłaby jej nazbierać odpowiedniej ilości punktów. Wpływ na to miały chociażby kontuzje czy kartki.

W sobotę bełżyczan próbował ratować Sylwester Parada. Ten były zawodnik chociażby Stali Poniatowa w 33 min dał Unii prowadzenie. Inna sprawa, że wcześniej miejscowi piłkarze zmarnowali kilka dogodnych sytuacji.

Stracony gol podrażnił pewnego już awansu do IV ligi lidera lubelskiej klasy okręgowej. A pierwsze ukąszenie Unii zadał Etana Brillant Monroe. Kameruński pomocnik to prawdziwy skarb w lubelskim zespole. Jest bardzo przywiązany do Sygnału, więc pewnie pozostanie w drużynie na kolejny sezon. Można spodziewać się, że w IV lidze również będzie czarował, tak jak robił to na poziomie okręgówki.

IV lidze warto także przedstawić wybitnego strzelca, Jakuba Olszewskiego. On wprawdzie ma w swoim CV grę w Górniku Łęczna czy Powiślaku Końskowola, ale to w Sygnale stał się kluczową postacią swojej drużyny. I jak na lidera przystało, w Bełżycach wyprowadził zespół na prowadzenie. Później do siatki trafił jeszcze Hubert Piwowarski. Humor Przemysławowi Drabikowi popsuł jedynie gol na 2:3 autorstwa Parady. Został on zdobyty po prostym błędzie defensywy Sygnału.

– Mamy pewny awans, więc w końcówce sezonu postanowiłem ogrywać młodzież. To dobry czas, aby zebrali doświadczenie. Poza tym muszę wiedzieć, na kogo mogę liczyć w IV lidze. Euforia związana z wywalczeniem awansu już minęła. Zastąpił ją nastrój przygotowań do gry na wyższym poziomie. Wzmocnienia są nieuniknione – mówi Przemysław Drabik.

Unia Bełżyce – Sygnał Lublin 2:3 (1:1)

Bramki: Parada (33, 90) – Etana (40), Olszewski (60), Piwowarski (85).

Unia: Radzewicz – Kępka (46 Suski), Dajos, Żyszkiewicz, Kwiatkowski (65 Sułek), Kołodziejczyk, Tatara (80 Szaniawski), Sieńko, Wójcik, Parada, Pomorski.

Sygnał: Blachani (46 Mirosław) – Piwowarski, Baran, Jabłoński, Białecki, Bober, Górski (60 Paszczuk), Etana, Karaś, Karwat (60 Fiedeń), Olszewski.

Sędziował: Drzewiecki. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki 29. kolejki

Wyniki: Tarasola Cisy Nałęczów – MKS Czarni 1947 Dęblin 4:2 (Koput 9, Złocki 33 z karnego, Semeniuk 48 z karnego, Domagalski 62 – Świątek 40, Rayski 54) * Unia Bełżyce – Sygnał Lublin 2:3 (Parada 33, 90 – Etana 40, Olszewski 60, Piwowarski 85) * LKS Stróża – MKS Ruch Ryki 0:3 (Błażej Woźniak 43, Gałązka 60, 78) * Wisła Grupa Azoty II Puławy – Sokół Konopnica 5:0 * Avia II Świdnik – Hetman Gołąb 7:1 (Świdnik 3, Bezkorovainyi 17, 26, 63, Lenard 48, Żmuda 60, 80) * Polesie Kock – Orion Niedrzwica 4:0 (Gliniak 2, Sowa 51, 90+1, Adamczuk 74) * Trawena Trawniki – POM Iskra Piotrowice 2:3 * Tur Milejów – Stal II Kraśnik 6:1.