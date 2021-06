Żyrzyniak Żyrzyn zagra dziś z Sygnałem Lublin o awans do Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Chociaż ciężko jest porównywać siłę poszczególnych grup A klasy, to wydaje się, że środowy baraż ma wyraźnego faworyta w postaci ekipy z Lublina. Sygnał do samego końca walczył o bezpośredni awans do lubelskiej klasy okręgowej, ale przegrał go z Wisłą Annopol. Lublinianie wygrali aż 28 spotkań, strzelili 157 bramek i stracili tylko 30. Do tego mają w składzie zawodników, którzy w przeszłości próbowali już gry na poziomie „okręgówki”. Wystarczy wspomnieć tu o Damianie Karasiu czy Konradzie Mordzińskim. Ciekawym piłkarzem jest też niespełna 17-letni Krystian Książek. – Chcemy wyrwać się z A klasy, bo zdajemy sobie sprawę, że przerastamy tę ligę. Rywale w meczach z nami stawiali autobus w polu karnym, przez co mamy dobrze wyćwiczony atak pozycyjny. Jesteśmy również przygotowani na grę w wyższej lidze pod względem organizacyjnym. Myślę, że sprzyjać nam także będzie boisko w Poniatowej, które jest znane z tego, że ma dobrą i równą płytę – mówi Przemysław Drabik.

Dorobek Żyrzyniaka, porównując go do Sygnału Lublin, prezentuje się skromniej. Klub z Żyrzyna ostatni raz grał w „okręgówce” 2006/2007, ale tego pobytu zbyt miło nie będzie wspominał. Klub zdobył wówczas ledwie 5 pkt i spadł do A klasy, w której pozostał na długie lata. Szansę na wybicie się z niej dostał dopiero teraz, po jednym z najlepszych sezonów w ostatnich latach. Żyrzyniak drugie miejsce zapewnił sobie dzięki dobrej postawie jesienią, kiedy zdobył aż 40 pkt. Wiosną ekipie Mariusza Abramczyka szło już gorzej, ale ostatecznie udało się jej uciec przed goniącym Hetmanem Gołąb. Żyrzyniak jest klubem, w którym rodzinną atmosferę stawia się na pierwszym miejscu, dlatego ciężko jest tam znaleźć większe gwiazdy. W minionych rozgrywkach wyróżniali się chociażby Tomasz Kamola, Karol Mikos czy Bartłomiej Pecio. Grupa zdolnych zawodników jest jednak zdecydowanie szersza. – Mamy w swoim składzie wielu wychowanków, którzy przeszli w klubie pełny cykl szkolenia. Konfrontacja z Sygnałem będzie dla nas dużym wydarzeniem i liczymy, że zagramy dobry mecz, który pozwoli nam dostać się do „okregówki”. Sukces jest nam bardzo potrzebny – powiedział Paweł Zając, wiceprezes Żyrzyniaka.

Środowy mecz w Poniatowej rozpocznie się o godz. 17.30.