Polacy grali ze Szkocją do samego końca. Wygrana na inaugurację Ligi Narodów

Polacy do meczu ze Szkotami na ich terenie podeszli bez Wojciecha Szczęsnego, który niedawno zakończył karierę. Decyzją selekcjonera Michała Probierza między słupkami w meczu z Wyspiarzami stanął Marcin Bułka.

Czwartkowy mecz świetnie zaczął się dla Roberta Lewandowskiego i kolegów. W ósmej minucie Kacper Urbański wywalczył piłkę w środku pola, podał do Lewandowskiego, a ten dostrzegł Sebastiana Szymańskiego. Wychowanek TOP 54 Biała Podlaska, a obecnie zawodnik Fenerbahce Stambuł będąc na 30 metrze oddał świetny strzał i nie dał żadnych szans szkockiemu bramkarzowi. Gospodarze ruszyli do ataku i skierowali piłkę do siatki Polaków, ale bramka nie została uznana, bo zanim futbolówka wpadła do siatki jeden z rywali przyjął ją sobie ręką. Później po błędzie Jakuba Kiwiora szansę miał Scott McTominay, ale Bułka instynktownie obronił jego strzał. Polacy przetrwali cięższe chwile i w 43 minucie zadali kolejny cios. Po świetnym indywidualnym rajdzie Nicola Zalewski wpadł w pole karne Szkotów i został sfaulowany. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Robert Lewandowski i trafił na 2:0.

Na drugą połowę Polacy wyszli niewłaściwie skoncentrowani. Już w 46 minucie Billy Gilmour wykorzystał opieszałość naszej defensywy i zdobył gola kontaktowego. Polacy starali się odpowiedzieć, ale z czasem dominacja gospodarzy sukcesywnie rosła. W 76 minucie miejscowi wyrównali. Anthony Ralston wypatrzył niepilnowanego w polu karnym McTominaya, który uderzył bliska i pokonał bezradnego Bułkę. W doliczonym czasie gry Zalewski wywalczył rzut karny. Na boisku nie było już Lewandowskiego więc do piłki podszedł sam poszkodowany i ustalił wynik spotkania, zapewniając Polakom pierwsze trzy punkty w tej edycji Ligi Narodów.

Szkocja – Polska 2:3 (0:2)

Bramki: Gilmour (46), McTominay (76) – S. Szymański, Lewandowski (44-karny), Zalewski (90-karny).

Szkocja: Gunn – Ralston, Hanley, McKenna, Robertson – McGinn, Gilmour (82 Morgan), McLean (71 Doak), McTominay, Christie (71 Gauld) – Dykes (71 Shankland).

Polska: Bułka – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior (46 Walukiewicz) – Frankowski, Zieliński (82 Moder), S. Szymański (82 Slisz), Urbański, Zalewski – Piątek (72 Piotrowski), Lewandowski (72 Buksa).

żółte kartki: Dawidowicz, Zalewski, Slisz.

sędziował: Glenn Per Nyberg (Szwecja).