Szalony mecz na PGE Narodowym. Polska remisuje z Chorwacją

Wtorkowe spotkanie znakomicie zaczęło się dla podopiecznych trenera Michała Probierza. Już w piątej minucie Kacper Urbański zagrał piłkę w pole karne do Piotra Zielińskiego. Zawodnik Interu Mediolan oddał mocny strzał w kierunku dalszego słupka i otworzył wynik spotkania.

W kolejnych minutach inicjatywę na boisku zaczęli przejmować goście i w 19 minucie doprowadzili do remisu. Po dośrodkowaniu z prawej strony i wybiciu piłki przez Pawła Dawidowicza kapitalny strzał z woleja oddał Borna Sosa i pokonał Marcina Bułkę. Pięć minut później Chorwaci byli na prowadzeniu kiedy dobrą, składną akcję wykończył Petar Sucić, Chwilę później Sucić wykorzystał katastrofalny błąd Pawła Dawidowicza i podał piłkę do Martina Baturiny, a ten nie zmarnował świetniej okazji.

Wydawało się więc, że Biało-Czerwoni są na kolanach, ale w końcówce pierwszej połowy kadra Probierza zdobyła gola kontaktowego. Po serii błędów gości piłka trafiła do Nicoli Zalewskiego, a ten będąc w polu karnym oddał mierzony strzał i trafił do siatki. Chwilę później wyborną szansę miał Jakub Kamiński, ale w pojedynku „sam na sam” z bramkarzem rywali nie skierował piłki do siatki.

W drugiej połowie na gola przyszło poczekać od 68 minuty. Wprowadzony z ławki rezerwowych Robert Lewandowski zagrał piłkę do nadbiegającego Sebastiana Szymańskiego, a ten strzałem z dystansu nie dał szans chorwackiemu bramkarzowi. W 76 minucie Chorwaci próbujący interweniować poza pole karnym Dominik Livaković zaatakował Lewandowskiego, za co sędzia ukarał go czerwoną kartką. Do końca spotkania Polacy szukali okazji do zdobycia zwycięskiego gola, ale wynik się już nie zmienił i spotkanie zakończyło się remisem.

Polska – Chorwacja 3:3 (2:3)

Bramki: Zieliński (5), Zalewski (45), S. Szymański (68) – Sosa (19), Sucić (24), Martin Baturina (26).

Polska: Bułka – Kamiński (62 Ameyaw), Dawidowicz (38 Piątkowski), Bednarek, Kiwior, Zalewski – S.Szymański, Moder (62 Oyedele), Zieliński (74 Kapustka) – Świderski (62 Lewandowski), Urbański.

Chorwacja: Livaković – Perisić, Sutalo, Erlić (81 Labrović), Gvardiol, Sosa – Baturina (80 L. Sucić), P. Sucić, Modrić, Kramarić (69 Pasalić) – Matanović (61 Budimir).

Żółte kartki: Zieliński – Gvardiol, Baturina, Budimir.

Czerwona kartka: Dominik Livaković (76. minuta, Chorwacja, za brutalny faul).

Sędziował: Alejandro José Hernández Hernández (Hiszpania).

Widzów: 56 103.