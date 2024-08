Grom Różaniec liderem zamojskiej klasy okręgowej po trzech kolejkach

Mecz pomiędzy Gromem, a Tanwią miał być poniekąd rewanżem za niedawny finał Pucharu Starosty w powiecie biłgorajskim. Wówczas na boisku w Majdanie lepszy po rzutach karnych był zespół Sergieja Sawczuka.

Tanew jechała do Różańca powalczyć o komplet punktów, ale w sobotni wieczór nie była w stanie zbyt wiele zdziałać. W 19 minucie wynik meczu otworzył Mariusz Szarlip, a po pół godzinie gry na 2:0 trafił Jakub Paćkowski. Wynik spotkania w 69 minucie ustalił Jakub Paćkowski i kolejne w tym sezonie trzy punkty powędrowały na konto Gromu.

– Do 15 minuty spotkanie było wyrównane, ale potem zdominowaliśmy wydarzenia na boisku i pewnie wygraliśmy. Kilkanaście dni temu graliśmy z Tanwią w Pucharze Starosty, ale to było zupełnie inne spotkanie. Po pierwsze rywalizowaliśmy wtedy na wyjeździe, a po drugie puchar rządzi się swoimi prawami – mówi Robert Kupczak, prezes Gromu.

Ekipa z Różańca po trzech kolejkach na dziewięć punktów, strzeliła osiem goli i nie straciła żadnego, a to daje jej fotel lidera. Czy działacze spodziewali się tak rewelacyjnego początku? – W tej lidze nie można się niczego spodziewać, bo są to rozgrywki amatorskie. Liczyliśmy jednak na udany początek sezonu, bo mamy dobrą drużynę. Zmierzyliśmy się z dwójką wymagających rywali – wspomnianą Tanwią i Grafem Chodywańce. Natomiast przeciwko Kryształ Werbkowice w zasadzie ani razu nam nie zagroził. Teraz czeka nas mecz z Błękitnymi Obsza, a kolejnym rywalem będzie Olimpiakos Tarnogród. Nie wybiegamy daleko w przyszłość i przygotowujemy się do każdego kolejnego meczu z celem odniesienia w nim zwycięstwa – kończy sternik klubu z Różańca.

Grom Różaniec – Tanew Majdan Stary 3:0 (2:0)

Bramki: Szarlip (19), Paćkowski (31), Padiasek (69).

Grom: Szawara, Kozyra, D. Konopka, Szarlip, Cynka, Padiasek (78 Bukowiński), P. Konopka, Kaproń (83 Lis), Halych (80 Hanas), Paćkowski, Kwiatkowski (59 Shamatava).

Tanew: Kniaź – Maciocha, Kubik, Olszewski (75 Piech), Janda, K. Blicharz, Raduj (46 Kowal), Legieć, Lekan, Dudek (85 Micyk), Kusiak.

Sędziował: P. Burak.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Grom Różaniec – Tanew Majdan Stary 3:0 (Szarlip 19, Paćkowski 31, Padiasek 69) * BKS Bodaczów – Korona Łaszczów 1:0 (Woźniak 58) * Olender Sól – Olimpiakos Tarnogród 2:2 (Muzyka 31, Kuczma 49 – Hyz 16, Ziomek 90) * Pogoń 96 Łaszczówka – Graf Chodywańce 1:0 (Żurawski 34) * Huczwa Tyszowce – Omega Stary Zamość 5:1 (Torba 61, Bubeła 67, Ziółkowski 78, Stec 81, Radom 89 – Buczek 55) * Andoria Mircze – Błękitni Obsza 1:0 (Szumlański)* Victoria Łukowa – Kryształ Werbkowice 6:0 * Potok Sitno – Olimpia Miączyn 2:3.