Hetman Zamość zaczął treningi pod wodzą nowego trenera

Spadkowicz z czwartej ligi po rundzie jesiennej zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 24 punktów co daje aż 17 „oczek” straty do prowadzącej i pewnie zmierzającej po awans Łady 1945 Biłgoraj. W Zamościu jednak nie sprawy sportowe są w tym momencie najistotniejsze. Hetman po zaliczeniu dwóch z rzędu spadków chce odbić się od przysłowiowego dna, a pomóc w tym mają nowe osoby w zarządzie. Przypomnijmy, że od 2 grudnia prezesem tego zasłużonego klubu jest Krzysztof Rysak, który zastąpił Aleksandrę Kasprzak. Z zarządu odszedl także Tomasz Goździuk, a znaleźli się w nim: Piotr Trześniewski, Marcin Podsiadło, Przemysław Gałka, Andrzej Kozłowski i Artur Waga.

Nowy sternik Hetmana zabrał się do pracy zaczynając od połączenia K.S Hetmana z AMSPN Hetman czyli grupami młodzieżowymi. 19 grudnia minionego roku Stowarzyszenie wyraziło zgodę na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem AMSPN Hetman Zamość o przekazaniu zawodników oraz aktywów i pasywów do Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość.

Następnie Rysak i jego współpracownicy zaczęli pozyskiwać sponsorów by finansowa sytuacja klubu uległa poprawie. Wreszcie przyszedł czas na sprawy stricte piłkarskie. Decyzją nowych władz trenerem drużyny seniorów został Robert Wieczerzak, który zastąpił Mykhaiło Kaznokhę.

Hetman we wtorek rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Na pierwszym treningu pojawiło się 22 zawodników, a wśród nich kilka nowych twarzy jak chociażby Patryk Miedźwiedź wracający do Zamościa po półrocznej przerwie. – Zaczęliśmy treningi, a zajęcia miały charakter wprowadzający. Frekwencja była bardzo dobra. Na ten tydzień mamy zaplanowany mikrocykl wprowadzający, dużo gier i zabaw z piłkami, elementów koordynacyjnych. Zakończymy go w sobotę testami motorycznymi. Później będziemy trenować cztery razy w tygodniu plus gra kontrolna, a pierwsza odbędzie się w najbliższy weekend – zdradza trener Hetmana cytowany przez klubowe media społecznościowe. – Widać u chłopaków głód piłki, radość z gry, duże zaangażowanie oraz dobrą intensywność. Myślę, że jest to fajna grupa do współpracy i drzemie w nich spory potencjał.. Nasi zawodnicy stanowią grupę, którą dobrze znam, większość z nich jest moimi wychowankami. Myślę, że wspólnie uda nam się stworzyć dobrą atmosferę do pracy przed startem i trakcie rundy wiosennej – dodaje szkoleniowiec Hetmana.