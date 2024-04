Lider się nie zatrzymuje. Komplet wyników zamojskiej klasy okręgowej

Zespół z Zamościa wygrał 2:0, a oba gole padły w pierwszej połowie. Najpierw do siatki Olimpii trafił Rodion Serdiuk, a później na listę strzelców wpisał się Oskar Łazar. – Do przerwy nasza pełna dominacja, gdy strzelamy dwie bramki i mamy dwie, trzy dobre sytuacje do podwyższenia wyniku. Druga połowa to też niewykorzystane sytuacje z naszej strony, gdy nie trafiał Miedźwiedź i Buczek. Najważniejsze, że na tym trudnym boisku do gry sięgnęliśmy po zwycięstwo. Utrzymujemy przewagę 10 punktów i myślimy już o następnym meczu, gdzie wracamy do siebie i chcemy zaprezentować się z Gorajem z jak najlepszej strony – ocenił mecz za pośrednictwem mediów społecznościowych Hetmana trener Robert Wieczerzak.

Aż pięć bramek i sporo emocji przeżyli kibice w Tarnogrodzie. Tamtejszy Olimpiakos mierzył się z będącą w dołku Omegą Stary Zamość. Dla obu ekip niedzielny mecz był typowym spotkaniem na przełamanie. Tuż przed przerwą gola dla miejscowych zdobył Patrik Majeski, ale w 53 minucie do remisu doprowadził Maksymilian Krukowski. Wtedy sprawy w swoje nogi wziął Łukasz Ziomek i trafił do siatki gości w 57 i 72 minucie. Omega walczyła do końca i w 84 minucie gola kontaktowego dla ekipy ze Starego Zamościa strzelił Bartosz Nizioł. Na więcej przyjezdnych nie było już jednak stać i trzy punkty zostały w Tarnogrodzie.

Komplet punktów w Łukowej wywalczył natomiast Grom Różaniec. Ekipa trenera Sergieja Sawczuka wygrała na trudnym terenie 2:1 i ma tyle samo punktów co druga w tabeli Huczwa Tyszowce. Radość zapanowała także w Łabuniach, bo tamtejsza Sparta pokonała w efektownym stylu Metalowca Goraj wygrywając tym samym drugi mecz w tym sezonie.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Olimpia Miączyn – Hetman Zamość 0:2 (Serdiuk 8, Łazar 39) * Graf Chodywańce – Korona Łaszczów 0:0 * Huczwa Tyszowce – Pogoń 96 Łaszczówka 2:1 (Ibanez 55, 75 – Lis 40) * Tanew Majdan Stary – Potok Sitno 1:4 (K. Blicharz 81) – Dołba 22, 48, Mazurek 80, Omański 89) * Błękitni Obsza – Unia Hrubieszów 0:0 * Olimpiakos Tarnogród – Omega Stary Zamość 3:2 (Majeski 43, Ziomek 57, 72 – Krukowski 53, Nizioł 84) * Sparta Łabunie – Metalowiec Goraj 5:2 (Bramki dla Sparty: Bosiak 13, 70, 80, Dudek 21, Pilipczuk 60-karny) * Victoria Łukowa – Grom Różaniec 1:2 (R. Stępień 45 – Kaproń 64, Shamatava 80).