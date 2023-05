Omega Stary Zamość – Łada 1945 Biłgoraj 0:7. Wyniki 22. kolejki zamojskiej klasy okręgowej

Środowe spotkanie zaczęło się katastrofalnie dla miejscowych. W piątej minucie Omega rozgrywała spokojnie piłkę i wycofała ją do własnego bramkarza Simone Pędzicha. Ten lekko naciskany przez jednego z rywali zagrał piłkę wprost pod nogi Michała Skubisa na 16 metr. Piłkarzowi Łady nie pozostało nic innego jak kopnąć futbolówkę do pustej bramki. W dziewiątej minucie Skubis miał już na koncie dublet po tym jak zamknął dobre dośrodkowanie z prawej strony i z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki gospodarzy. Prowadząca dwoma golami Łada nie forsowała tempa, a w 17 minucie prowadziła już trzema golami. Tym razem dośrodkowanie z głębi pola celną główką wykończył Mykola Cherniuk. W 30 minucie goście zdobyli kolejnego gola. Tym razem po dobrze bitym rzucie rożnym znów na listę strzelców wpisał się Cherniuk. Pięć minut później niefrasobliwość obrońców Omegi wykorzystał Jakub Kołodziej i było 5:0. Szóstego gola dla gości strzelił w 40 minucie Aleksei Goncharevich i już do przerwy miejscowi byli całkowicie rozbici.

Tuż po przerwie hattricka na swoim koncie miał Cherniuk i jak się okazało ustalił tym samym wynik meczu i Łada umocniła się na pierwszym miejscu w tabeli.

Omega Stary Zamość – Łada 1945 Biłgoraj 0:7 (0:6)

Bramki: Skubis (5, 9), Cherniuk (19, 30, 50), Kołodziej (35), Goncharevich (40).

Omega: Pędzich (70 Batorski) – Baran, Leśniak, Mikulski (85 Dywański), Fidler (70 Krukowski) – Bubeła, Dyrkacz (80 Bochniak), Lichota (58 Radziszewski) – Tchórz, Nizioł (88 Wróbel), Otręba.

Łada: Alfimov – Nawrocki (57 Szarlip), Chmura, Kuliński (57 Kapuśniak), Siembida – Kołodziej (60 Cynka), Skiba, Goncharevich – Skubis (67 Misiarz), Cherniuk (85 Dorosz), Kubik.

Sędziował: Jasina.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – wyniki 22 kolejki

Unia Hrubieszów – Pogoń 96 Łaszczówka 0:3 * Tanew Majdan Stary – Olimpia Miączyn 7:1 * Olimpiakos Tarnogród – Granica Lubycza Królewska 1:2 * Orkan Bełżec – Korona Łaszczów 1:2 * Hetman Zamość – Igros Krasnobród 4:0 * Graf Chodywańce – Huczwa Tyszowce 2:0 * Włókniarz Frampol – Victoria Łukowa 1:5.