Strzelecki popis Mateusza Dziurdzy z Tanwi Majdan Stary. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Choć Tanew jest obecnie wiceliderem tabeli, a Kryształ zajmuje przedostatnią lokatę początek sobotniego meczu był bardzo wyrównany. Na pierwszego gola na boisku w Majdanie Starym tamtejsi kibice musieli poczekać aż do 40 minuty. Wówczas dobre prostopadłe podanie od Kacpra Maciochy otrzymał Mateusz Dziurdza i strzałem po ziemi otworzył wynik spotkania. Zdobyty gol dodał gospodarzom animuszu i w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy będący w „szesnastce” Kryształu Maksymilian Kubik zagrał piłkę spod linii końcowej na piąty metr do Dziurdzy, a ten dopełnił formalności pakując piłkę do siatki.

Trzy minuty po wznowieniu gry Dziurdza miał już na koncie hattricka wykorzystując kolejną okazję sam na sam z bramkarzem z Werbkowic. Trzy gole nie zadowoliły jednak snajpera Tanwi i w 56 minucie miał on już na koncie cztery gole tym razem uderzając z około 10 metrów z lewej nogi w kierunku dalszego słupka.

Po uzyskaniu wysokiego prowadzenia zespół Tanwi co prawda nadal miał sporą przewagę, ale nie forsował już tak tempa. W 90 minucie na 5:0 mógł jeszcze trafić po dośrodkowaniu Maksymilian Kubik, ale piłka trafiła w poprzeczkę i wynik już się nie zmienił.

Pierwszego maja Tanew zagra u siebie z Olimpią Miączyn i będzie murowanym faworytem tego spotkania. Natomiast w sobotę Arkadiusz Kusiak i spółka zmierzą się na wyjeździe z Błękitnymi Obsza, którzy z kolejki na kolejkę zaczynają spisywać się coraz lepiej.

Tanew Majdan Stary – Kryształ Werbkowice 4:0 (2:0)

Bramki: Dziurdza (40, 45, 48, 56).

Tanew: Kniaź (75 Gęborys) – Gajór, Ł. Kusiak, Skwarek (88 Harasim), Dziura (75 K. Blicharz), A. Kusiak (80 Olszewski), Maciocha, Rymarz (65 Kiełbasa), Papież, Dziurdza, Kubik.

Kryształ: Stachyra – Starushkevych, Kaczoruk, Lis (67 J. Sanek), Kucharczyk, Góra (58 Litwińczuk), Reszczyński (88 Stasiuk), K. Sanek (63 Domański), Ślusarz (82 Ogórek), Michalik, Sas.

Sędziował: F. Chmura

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Olimpia Miączyn – BKS Bodaczów 0:0 * Huczwa Tyszowce – Olender Sól 7:1 (Kurzępa 17, Stec 26, 71, Materna 50, 65-karny, 85, Mac 63, Muzyka 21-karny) * Tanew Majdan Stary – Kryształ Werbkowice 4:0 (Dziurdza 40, 45, 48, 56) * Olimpiakos Tarnogród – Pogoń 96 Łaszczówka 3:6 (Nawrocki 28, 45, Cios 48 – Lis 5, 57, Kłos 37, 55, Żurawski 73–karny Dudziński 90) * Korona Łaszczów – Victoria Łukowa 0:2 (Welman 35, Mac. Ostrowski 80) * Potok Sitno – Andoria Mircze 0:0 * Błękitni Obsza – Graf Chodywańce 0:1 (Vinicius 79) * Omega Stary Zamość – Grom Różaniec 1:3 (Buczek 28 – Kaproń 7, 41-karny, Kwiatkowski 90).

Znowu przyspieszają

W nadchodzącym tygodniu rozegrane zostaną aż dwie kolejki w „najciekawszej lidze świata”

Zamojska okręgówka po raz kolejny nabiera rozpędu, bo w środku tygodnia rozegrana zostanie 23, a w weekend 24. seria gier. Kuż 30 kwietnia Olender Sól zmierzy się z BKS Bodaczów, a dzień później odbędzie się pozostałe siedem spotkań. Natomiast 24. kolejka zaplanowana została na trzeciego i czwartego maja. Które zespoły wytrzymają kolejny ligowy „maraton”? Przekonamy się już za kilka dni.

30-kwietnia-1 maja: Huczwa – Andoria * Tanew – Olimpia * Kryształ – Błękitni * Graf – Olimpiakos * Pogoń – Korona * Victoria – Omega * Grom – Potok * Olender – Bodaczów.

3-4 maja: Olimpia – Olender * Bodaczów – Andoria * Huczwa – Grom * Potok – Victoria * Omega – Pogoń * Korona – Graf * Olimpiakos – Kryształ * Błękitni – Tanew.