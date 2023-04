Tanew Majdan Stary – Łada 1945 Biłgoraj 1:1. Komplet wyników 18. kolejki zamojskiej klasy okręgowej

Sobotni mecz zapowiadał się jako jeden z najciekawszych w rozłożonej na kilka dni kolejce. Tanew chciała pokazać, że zajmuje za niskie miejsce w tabeli w stosunku do swojego potencjału. Z kolei Łada robi wszystko by wywalczyć awans do Hummel IV ligi, a do tego wciąż jest jedynym zespołem w stawce bez porażki.

W derbowym starciu jako pierwsi zadali goście, kiedy fenomenalnie z woleja tuż sprzed linii pola karnego przymierzył Jakub Kołodziej. Radość piłkarzy z Biłgoraja nie trwała długo. W 42 minucie po przechwycie piłki w środku pola ta trafiła do Dawida Zawidczaka, a ten trafił na 1:1. Po przerwie oba zespoły szukały kolejnej bramki, a goście mieli nieco ułatwione zadanie, bo jeszcze przed upływem godziny gry za dwie żółte kartki boisko opuścił Konrad Blicharz. Mimo to wynik już się nie zmienił.

– Remis to sprawiedliwy wynik dla obu stron – ocenia spotkanie Ryszard Dziura, kierownik Tanwi. – Postawiliśmy się liderowi i widać, że nasza gra idzie w dobrą stronę. Zdobywamy kolejny punkt i zaczynamy piąć się w tabeli – dodaje.

– Tydzień temu mocno męczyliśmy się u siebie z Włókniarzem Frampol, a przeciwko Tanwi spodziewałem się trudnego meczu. Myślę, że spotkanie nie rozczarowało, bo obie drużyny zagrały bardzo dobrze – mówi Jarosław Czarniecki, trener Łady. – Oba zespoły strzeliły po bramce i miały jeszcze kilka niezłych szans. W drugiej połowie zagraliśmy nieco słabiej na jej początku, ale w końcówce znów przycisnęliśmy. Mam nieco pretensji do sędziego, bo gol na 1:1 był poprzedzony faulem na naszym zawodniku. Dopisujemy jeden punkt i zwiększamy przewagę nad Unią Hrubieszów, z którą zmierzymy się już za tydzień i jeśli wygramy zrobimy spory krok do awansu – kończy trener lidera zamojskiej okręgówki.

Tanew Majdan Stary – Łada 1945 Biłgoraj 1:1 (1:1)

Bramki: Zawidczak (42) – Kołodziej (40).

Tanew: Kniaź – Dziura, Papierz, Kutryn, Kusiak, Działo, Gontarz, Zawidczak (50 Maciocha), K. Blicharz, T. Blicharz, Skubisz (89 Raduj).

Łada: Alfimov – Szarlip (75 Hanas), Chmura, Kuliński, Nawrocki (68 Kapuśniak), Kubik (75 Misiarz), Skiba, Goncharevich, Kołodziej, Skubisz, Cherniuk (78 Dorosz).

Czerwona kartka: T. Blicharz (55-za dwie żółte).

Sędziował: Mikołaj Łaba.

Unia Hrubieszów – Graf Chodywańce 0:3 (Paszkiewicz 22, Waśkiewicz 87-karny, Frykowski 90) * Olimpiakos Tarnogród – Korona Łaszczów 0:0 * Granica Lubycza Królewska – Victoria Łukowa 3:2 ( Kushch-Vasylyschyn 30, Bonin 72, 76 – Walęciuk 10, Rybak 35) * Włókniarz Frampol – Huczwa Tyszowce 0:0 * Omega Stary Zamość – Orkan Bełżec 7:0 (Tchórz 8, Otręba 16, 34, Nizioł 19, 52, Dyrkacz 55, Fidler 75-karny) * Igros Kranobród – Olimpia Miączyn 1:2 (Margol 14 – Okoniewski, Gałka) * Granica Lubycza Królewska - Victoria Łukowa 3:2 (Kushch-Vasylyschyn 30, Bonin 72, 76 – Walęciuk 10, Rybak 35)