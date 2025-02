Zamojska klasa okręgowa. Wysokie sparingowe wygrane zespołów z czołówki

Budujące zwycięstwo w sobotę odniosła Tanew Majdan Stary, która pokonała wyżej notowaną Tomasovię. Choć w tym miejscu trzeba oddać, że zespół z Tomaszowa Lubelskiego na to starcie desygnował mocno odmłodzony skład, bo tego samego dnia drużyna trenera Pawła Babiarza grała jeszcze z JKS Jarosław (i uległa ekipie z Podkarpacia 1:2).

Wynik spotkania otworzył Mateusz Dziurdza. Potem Tomasovia doprowadziła do remisu za sprawą Przemysława Kowala, ale później gole strzelali Maksymilian Kubik, Michał Skubis, Tomasz Kowal i ponownie Kubik. Mecz zamknęło trafienie Bartłomieja Mieszczakowskiego. – Tomasovia przyjechała do nas odmłodzonym i dość wąskim składem, ale wygrana z wyżej notowanym rywalem zawsze cieszy – mówi Ryszard Dziura, dyrektor sportowy Tanwi. – My dysponujemy bardzo szeroką kadrą, a na treningach zawsze możemy liczyć na minimum 18 zawodników. W meczu z Tomasovią bardzo dużo dały nam właśnie zmiany. Jedną z bramek zdobył Michał Skubis, który oficjalnie jest już naszym zawodnikiem i wraca do naszego klubu z Łady 1945 Biłgoraj – dodaje Dziura.

Niespodzianki nie było w starciu BKS Bodaczów z Gryfem Gmina Zamość. Niżej notowany zespół musiał uznać wyższość ekipy trenera Krzysztofa Krupy. Ostre strzelanie w ten weekend urządził sobie Grom Różaniec pokonując Roztocze Szczebrzeszyn 1925 aż 9:2. Hattrickiem w tym spotkaniu popisał się Arkadiusz Kwiatkowski. Taki sam wyczyn zanotował Przemysław Gałka, czyli grający trener Potoku Sitno, który rywalizował z Bratem Cukrownikiem Siennica Nadolna, a mecz zakończył się wygraną ekipy z zamojskiej okręgówki 6:3. Trzecim z zawodników, który w miniony weekend ustrzelił trzy gole w jednym spotkaniu był Norbert Florek z Olimpiakosu Tarnogród, a podopieczni trenera Tomasza Mazurka pokonali Błękitnych Obsza aż 8:1, a dublety na swoje konto zapisali Mateusz Grabowski i Marcin Hyz.

W niedzielę odbył się kolejny szereg gier kontrolnych. Najmniejszych problemów z pokonaniem GKS Łopiennik nie miała Omega Stary Zamość, która wygrała 6:0. Natomiast Olimpia Miączyn, którą niedawno jako trener objął Mariusz Kycko pokonała na swoim boisku występującą w klasie A Deltę Nielisz.

SPARINGI KLUBÓW ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Grom Różaniec – Roztocze Szczebrzeszyn 9:2 (bramki Gromu: Kwiatkowski trzy, Paćkowski dwie, Lis dwie, Marzec, Kaproń * Potok Sitno – Brat Cukrownik Siennica Nadolna 6:3 (bramki dla Potoku: Gałka trzy, Sadowski, Miedźwiedź, zawodnik testowany) * Gryf Gmina Zamość – BKS Bodaczów 2:0 (Kusch-Vasylyshyn, Niderla) * Olimpiakos Tarnogród – Błękitni Obsza 7:1 (bramki dla Olimpiakosu: M. Grabowski dwie, Hyz dwie, Florek trzy) * Tanew Majdan Stary – Tomasovia 5:2 (Kubik dwie, Dziurdza, Skubis, Kowal – Kowal, Mieszczakowski) * Kryształ Werbkowice – Granica Dorohusk 0:0 * Omega Stary Zamość – GKS Łopiennik 6:0 (Nizioł dwie, Otręba, Pieczykolan, Dyrkacz, Buczek) * Pogoń Łaszczówka – KS Zdrój Horyniec 3:0 (Ozkavak, Światek, Kuks) * Olimpia Miączyn – Delta Nielisz 3:1 * Olender Sól – Piast Babice 3:3 * Korona Łaszczów – LKS Stróża 5:5.