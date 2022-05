MKS Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska przywiozły komplety punktów

Była to przedostatnia seria spotkań. Zarówno zamościanie, jak też bialczanie wystąpili na boiskach rywali. MKS Padwa mierzyła się w Wieluniu z MKS. Podopieczni trenera Marcina Czerwonki nie mieli żadnych problemów z udowodnieniem wyższości nad sąsiadem z tabeli.

Od początku inicjatywę przejęli goście, którzy osiągnęli kilkubramkową przewagę. Aktywny był Adrian Adamczuk, na kole rządził Karol Małecki, a ze skrzydeł trafiali Paweł Puszkarski i Łukasz Szymański. Po pięciu minutach Padwa prowadziła 5:2. Pięć minut później wygrywała 9:5, zaś po kwadransie 11:8. Od 11 min goście musieli radzić sobie bez Łukasza Orlicha, który za faul ujrzał czerwoną kartkę. Osłabienie kadrowe nie przeszkodziło zamościanom w wypracowaniu wysokiego prowadzenia już w pierwszej połowie (19:11).

Po zmianie stron MKS Padwa nadal kontrolowała wydarzenia. Spotkanie zakończyło się wygraną zamościan 30:21. MVP wybrany został Karol Małecki.

– Dobrze weszliśmy w mecz. Mocna obrona sprawiła, że wyprowadzaliśmy skuteczne kontry. W ataku obyło się bez strat i to wszystko przekładało się na wynik. To, co sobie zakładaliśmy w szatni, po prostu zagrało. Troszeczkę gorzej zaczęliśmy drugą połowę, ale mieliśmy dużą przewagę i nie było mowy o żadnej nerwówce. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, że mecz jeszcze nie jest wygrany i musimy trzymać koncentrację. Udało się to zrobić i choć końcówka to już taki trochę wesoły handball, to pewnie wygraliśmy – ocenił drugi trener Padwy Wiesław Puzia.

MKS Wieluń – MKS Padwa Zamość 21:30 (11:19)

MKS Padwa: Gawryś, Kozłowski – Szymański 6, Olichwiruk 5, Puszkarski 5, K. Adamczuk 4, Małecki 3, Mchawrab 2, Obydź 2, A. Adamczuk 1, Mehdizadeh 1, Pomiankiewicz 1, Bajwoluk, Sz. Fugiel, Orlich, Sałach. Kary: 4 minuty. Dyskwalifikacja: Łukasz Orlich w 11 min, za faul.

Komplet punktów przywieźli także piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska. Spotkanie w Wągrowcu rozegrane zostało bez kibiców. To efekt kary nałożonej na ten klub przez Komisję Dyscyplinarną Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Podczas meczu z KPR Legionowo kibic Nielby zaatakował zawodnika gości. Nałożona kara to pięć spotkań bez udziału publiczności, wsparta również karą finansową.

Po pierwszej połowie AZS przegrywał 9:13. Straty zostały odrobione w drugiej części i komplet punktów pojechał do Białej Podlaskiej (24:20).

MKS Nielba Wągrowiec – AZS AWF Biała Podlaska 20:24 (13:9)

AZS BP: Wiejak, Adamiuk – Łazarczyk 6, Niedzielenko 5, Baranowski 4, Mazur 3, Kozycz 2, Ziółkowski 2, Stefaniec 1, Urbaniak 1, Antoniak, Maksymczuk, Tarasiuk, Wójcik. Kary: 8 minut.