Padwa Zamość już dzisiaj w meczu na szczycie zagra ze Stalą Mielec

W Zamościu dojdzie do meczu kolejki. Gospodarze, wicelider I ligi centralnej, podejmą prowadzącą w tabeli mielecką Stal. Z ekipą lidera przyjedzie doskonale znany w regionie Robert Lis. Szkoleniowiec prowadził Azoty Puławy, jak też MKS FunFloor Lublin. Kibice kojarzą go także z telewizji jako eksperta piłki ręcznej.

Mielczanie w obecnym sezonie mają ambitny plan awansu do Orlen Superligi. Od początku zabrali się solidnie do pracy i efekty tego już widzimy. Po dziesięciu kolejkach szczypiorniści Stali zajmują pierwsze miejsce w I lidze centralnej. Wygrali wszystkie mecze, w tym jeden po serii rzutów karnych. Drużyną, która urwała liderowi punkt jest beniaminek Grunwald Poznań. W spotkaniu na wyjeździe podopieczni trenera Lisa zremisowali 30:30, by wygrać po konkursie siódemek (5:4).

Zamościanie tracą do ekipy z Mielca sześć punktów. Czy uda im się sprawić niespodziankę? Faworytem są goście. W kadrze zespołu występują zawodnicy z przeszłością w Orlen Superlidze. Drugim grającym trenerem jest skrzydłowy Aliaksandr Buszkow. Na rozegraniu gra Przemysław Mrozowicz. Przed sezonem mielczan zasilił 29-letni obrotowy z Białorusi Aleh Tarasevich. Jest wychowankiem Kronona Grodno. W ostatnim spotkaniu z KPR Fit Dieta Żukowo najskuteczniejszym graczem lidera był Filip Stefani. Skrzydłowy, który zasilił mielczan przed dwoma laty występującej w Orlen Superlidze Gwardii Opole, zdobył dziewięć bramek.

– Stal to bardzo dobry zespół z wartościowymi zawodnikami, dobrze przygotowany merytorycznie i organizacyjnie do awansu do Superligi. Będzie to trudny mecz, ale nie stoimy na straconej pozycji. Gramy coraz stabilniej i lepiej. Jestem przekonany, że będzie to ciekawe widowisko dla kibiców, a my będziemy walczyć o zdobycie trzech punktów – zapowiada Zbigniew Markuszewski, trener Padwy Zamość.

W sobotę bardzo ważne spotkanie rozegrają na wyjeździe piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska. Akademicy, którzy po 10 kolejkach zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, zmierzą się z outsiderem KPR Fit Dieta Żukowo. Obie drużyny zgromadziły po tyle samo punktów (sześć). Zwycięzca bezpośredniego starcia zyska przewagę w kontekście walki o utrzymanie na zapleczu ligi zawodowej. Wyjazdowy mecz rozpocznie się o godzinie 17.