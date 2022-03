WKPR Wesoła Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 27:31. Piorunujący początek drugiej połowy

W pierwszej połowie inicjatywa należała do gospodyń, które potrafiły prowadzić nawet różnicą dwóch bramek. Przyjezdne starały się być w ciągłym kontakcie z zawodniczkami ze stolicy, a w końcówce same przeszły do ofensywy, która pozwoliła im zejść na przerwę z trzybramkowym prowadzeniem. Kluczowy dla losów meczu był początek drugiej połowy, w czasie którego akademiczki grały koncertowo. Szybko uzyskały 7 bramek przewagi, co pozwoliło im już kontrolować boiskowe wydarzenia i dowieźć korzystny rezultat do końca spotkania. Duża w tym rola Julii Skubacz, Nadii Chodoń i Magdaleny Markowicz, które zdobyły po 5 bramek. W ekipie Wesołej taki dorobkiem mogły pochwalić się jedynie Magdalena Granicka i Karolina Szybińska. (kk)

WKPR Wesoła Warszawa – MKS AZS UMCS Lublin 27:31 (12:15)

Wesoła: Yilmaz – Granicka 5, Szybińska 5, Zawadzka 4, Chmielecka 4, Adamowicz 3, Jancka 2, Nosecka 2, Marzewska 1, Sawczuk 1, Bilik, Mauryna. Kary: 6 min.

Lublin: Żywot, Zgrzebnicka – Skubacz 5, Chodoń 5, Markowicz 5, Tomczyk 4, Dziuba 4, Szczepaniak 2, Suszek 2, Kuc 1, Owczaruk 1, Byzdra 1, Rossa 1, Osowska, Vlasiuk. Kary: 6 min.

Sędziowali: Popiel i Kołodziej (obaj Kielce). Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: SPR Handball Kielce – KPR Marcovia ROKiS 27:25 * KS AZS AWF Warszawa – UKS Varsovia Warszawa 23:21 * PreZero APR Radom – JKS San Jarosław 27:28 * AZS UW Warszawa – SMS ZPRP I Płock 32:28. Pauzował: MKS Karczew.

Varsovia 14 39 483-353 AZS AWF 14 38 430-324 Lublin 15 33 449-352 San 13 27 405-339 Karczew 13 22 338-328 Płock 13 21 369-371 Radom 14 14 337-370 Wesoła 13 12 381-278 AZS UW 15 9 371-478 Marcovia 14 8 324-455 Rzeszów 14 5 321-460

26-27 marca: Płock – Radom * San – AZS AWF *Varsovia – Rzeszów * Marcovia – Wesoła * Lublin – Karczew (sobota, godz. 15.30). Pauzuje: AZS UW.